Kavalan nommé « Whisky de l'année » pour la deuxième année consécutive à l'IWC 2026

Le Peatist Oloroso Sherry Cask conduit Kavalan à son 11e titre mondial de ces onze dernières années

TAIPEI, 23 juillet 2026 /CNW/ -- Kavalan a remporté le titre de « Whisky de l'année » pour la deuxième année consécutive à la prestigieuse International Whisky Competition (IWC), et son whisky Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky remporte la plus haute distinction avec 96,97 points. L'an dernier, le Kavalan Solist Fino Sherry avait également décroché le titre de champion mondial. La distillerie a obtenu huit places dans le Top 15 Whiskies de la compétition en 2026, tandis que le responsable de la recherche et du développement, Zerose Yang, a été nommé maître distillateur de l'année, reconnaissant la constance et l'excellence de l'équipe de Kavalan.

Le Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask remporte le titre de Whisky de l'année 2026 aux IWC Zerose Yang, directeur de la R&D de Kavalan, nommé distillateur de l'année

Élaboré à partir de malt faiblement tourbé et vieilli dans des fûts de xérès Oloroso, le Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask fait partie de la série Peatist de Kavalan, qui explore l'harmonie entre une fumée de tourbe délicate et le caractère de maturation subtropical emblématique de la distillerie.

Octavio Bernal, Master of Scotch au Council of Whiskey Masters, a fourni des notes de dégustation sur le whisky gagnant :

« Le nez s'ouvre sur un cuir huilé, un mélange de thés authentiques et une pointe d'anis, suivi de mangue grillée, d'une légère cendre et d'une touche de poivre blanc. En bouche, des raisins secs enrobés de chocolat, des figues moelleuses et un soupçon de barbecue fumé se manifestent. La finale persiste sur un cuir sombre, un cassis juteux et des fèves de cacao légèrement torréfiées. »

« Chez Kavalan, la recherche constante d'innovation a été au cœur de tout ce que nous entreprenons », déclare M. YT Lee, président du conseil de King Car Group. « Chaque prix reflète la passion et le dévouement de toute notre équipe. Nous sommes honorés que notre engagement continue d'être reconnu par les concours de whisky les plus respectés au monde, ce qui nous incite à continuer d'explorer de nouvelles possibilités pour le single malt taïwanais. »

« Kavalan a accompli un exploit rare en remportant le Whisky de l'année deux ans de suite à l'un des concours de dégustation à l'aveugle les plus exigeants de l'industrie », déclare Max A. Solano, directeur de l'International Whisky Competition. « Le Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask s'est distingué par une profondeur, un équilibre et une complexité exceptionnels. »

Évaluée selon l'un des processus de dégustation en double aveugle les plus rigoureux de l'industrie, l'IWC évalue chaque candidature de façon impartiale. Kavalan a décroché huit places dans le Top 15 Whiskies de la compétition en 2026. Ses victoires consécutives au Whisky de l'année suivent son triomphe de 2025, lorsque le Solist Fino Sherry a obtenu un impressionnant score de 97,04 points.

Grâce à cette dernière réalisation, Kavalan a remporté 11 titres mondiaux au cours des 11 dernières années, aux côtés de huit mentions d'honneur du distillateur et de la distillerie de l'année et de plus de 1 000 médailles d'or internationales.

Prix Kavalan à l'IWC 2026 :

Whisky de l'année :

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Maître distillateur de l'année :

Zerose Yang - responsable de la R&D

Disponibilité : Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask est maintenant disponible à Taïwan et dans certains marchés internationaux, dont la France, le Canada, l'Allemagne, la République tchèque, la Chine et Hong Kong, avec d'autres marchés à suivre.

À propos du Kavalan Whisky

La distillerie Kavalan, située dans le comté de Yilan, fait figure de pionnière dans l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans des conditions d'humidité et de chaleur intenses, puise sa source dans les eaux cristallines issues de la fonte des neiges des Snow Mountains et est rehaussé par les brises de la mer et de la montagne. Ces conditions se combinent pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur plus de 45 années de savoir-faire dans la fabrication de whisky sous l'égide de la société mère, le groupe King Car. Nous avons remporté 1 000 médailles d'or dans le cadre des concours les plus disputés du secteur.

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