MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'ingénieure Kathy Baig a été réélue au poste de présidente par le 100e Conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs du Québec, qui s'est réuni pour la première fois aujourd'hui. Il s'agira du troisième et dernier mandat de deux ans pour Mme Baig, qui est administratrice de l'Ordre depuis 2013 et présidente depuis 2016. Mme Baig est la quatrième femme à occuper ce poste depuis la création de l'Ordre, en 1920.

« C'est un honneur et un privilège de pouvoir poursuivre le travail accompli depuis quatre ans avec les membres et les parties prenantes de la profession. Grâce à ce que nous avons bâti ensemble, l'Ordre et les ingénieurs du Québec jouissent d'un niveau inégalé de confiance de la part du public. Mais nous pouvons aller encore plus loin, et c'est dans cet esprit que j'entame ce nouveau mandat », a déclaré la présidente de l'Ordre, Kathy Baig, ing., FIC, MBA.

Plus tôt dans la journée, la présidente de l'Ordre a présenté les faits saillants des réalisations de l'Ordre au cours de la dernière année, dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle des membres. Ces faits saillants peuvent être consultés dans le Rapport annuel 2019-2020.

Cap vers 2025

Pendant cette assemblée, Mme Baig a également dévoilé les grandes lignes du Plan ING 20-25, le plan stratégique qui guidera les actions de l'Ordre au cours des cinq prochaines années.

« L'Ordre misera sur la prévention pour continuer d'être LA référence en matière de protection du public au sein du système professionnel québécois. Nous mettrons aussi en valeur la contribution essentielle que l'ingénieur apporte à la société, pour faire du génie une profession toujours plus attirante », a commenté Mme Baig.

« L'Ordre compte s'assurer que les ingénieurs répondent aux plus hauts standards de compétence en misant sur l'accompagnement. Être un ordre professionnel et une profession qui inspirent fait aussi partie des orientations, avec une volonté de prendre position sur des enjeux importants pour l'ensemble de la société, notamment le développement durable. L'Ordre entend également offrir aux membres de la profession une expérience client adaptée et conviviale afin de les soutenir efficacement dans leur pratique », a conclu la présidente.

Présidé par Mme Baig, le Conseil d'administration 2020-2021 est formé des administrateurs suivants :

Madame Kathy Baig , ing., FIC, MBA, présidente de l'OIQ

, ing., FIC, MBA, présidente de l'OIQ Madame Anne Baril , ing., présidente suppléante de l'OIQ, directrice générale, Innovation, Management & Communication

, ing., présidente suppléante de l'OIQ, directrice générale, Innovation, Management & Communication Monsieur Maxime Belletête, ing., directeur industriel, EXP

Monsieur Eric Bordeleau , ing., MBA, directeur, HEXATTO®

, ing., MBA, directeur, HEXATTO® Monsieur Richard Gagnon , ASC, nommé par l'Office des professions du Québec

, ASC, nommé par l'Office des professions du Québec Monsieur Zaki Ghavitian, ing., FIC, FAIC

Madame Sandra Gwozdz , ing., FIC, chargée de projet, Société en commandite Airbus Canada

, ing., FIC, chargée de projet, Société en commandite Airbus Canada Madame Carole Lamothe , ing., directrice de projets majeurs, Société de transport de Montréal

, ing., directrice de projets majeurs, Société de transport de Montréal Madame Béatrice Laporte-Roy, ing., gestionnaire principale, centre de vérification, Bell

Madame Sophie Larivière-Mantha , ing., MBA, chef de service - volet technologie et équipement médicaux, CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

, ing., MBA, chef de service - volet technologie et équipement médicaux, CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal Monsieur Alain Larocque , CRHA, ASC, nommé par l'Office des professions du Québec

, CRHA, ASC, nommé par l'Office des professions du Québec Madame Nathalie Martel , ing., M. Sc. A, PMP, directrice adjointe - ouvrages municipaux et réseaux routiers, Service de l'ingénierie, Ville de Laval

, ing., M. Sc. A, PMP, directrice adjointe - ouvrages municipaux et réseaux routiers, Service de l'ingénierie, Madame Diane Morin , MBA, nommée par l'Office des professions du Québec

, MBA, nommée par l'Office des professions du Québec Madame Catherine Nadeau , nommée par l'Office des professions du Québec

, nommée par l'Office des professions du Québec Monsieur Michel Noël, ing., M. Sc. A., ASC, Directeur, Centre de formation continue, Faculté de génie, Université de Sherbrooke

Monsieur Michel Paradis , ing., M. Sc., directeur, Direction des matériaux d'infrastructures - Ministère des Transports du Québec

L'Ordre remercie par ailleurs les administrateurs sortants pour leur apport à l'Ordre et à la profession :

Monsieur Alexandre Marcoux , ing., PMP, gestionnaire de projet, Kontron Canada inc.

, ing., PMP, gestionnaire de projet, Kontron Canada inc. Monsieur Christian Proulx , nommé par l'Office des professions du Québec

, nommé par l'Office des professions du Québec Monsieur Nicolas Turgeon , ing., Msc, EMBA, directeur Performance environnementale industrielle, Investissement Québec - CRIQ

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer la pratique de l'ingénieur et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

