Kathy Baig, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, reçoit le prestigieux prix Canada's Top 40 under 40

MONTRÉAL, le 26 Juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) est fier d'annoncer que la présidente de l'Ordre, Mme Kathy Baig, ing., FIC, MBA, figure parmi les récipiendaires 2019 du prestigieux prix 40 Canadiens performants de moins de 40 ans (Top 40 Under 40). Ce programme rend annuellement hommage aux hommes et aux femmes à travers le pays qui sont devenus des chefs de file dans leur domaine avant l'âge de 40 ans. Les lauréats sont choisis en fonction de quatre critères clés : vision et innovation, leadership, impact et influence, et responsabilité sociale.

« C'est un grand honneur que je tiens à dédier à toute l'équipe de l'Ordre des ingénieurs du Québec que j'ai eu le privilège de diriger au cours des dernières années et dont le travail est reconnu à l'échelle canadienne pour tout ce qu'elle a accompli dans la transformation de notre organisation. Cette distinction rejaillit également sur toutes les femmes ingénieures et celles qui s'apprêtent à entrer dans la profession », a déclaré la présidente Kathy Baig.

En 2013, à l'âge de 32 ans, Kathy Baig s'est jointe à l'OIQ comme administratrice. Elle est présidente depuis juin 2016, la quatrième femme à occuper ce poste depuis la fondation de l'organisation en 1920. Parmi ses réalisations les plus marquantes, mentionnons le Plan stratégique ING2020, qui permet notamment à l'Ordre de renforcer ses mécanismes de protection du public, d'améliorer la pratique professionnelle et de mieux soutenir les membres. Un virage stratégique s'avérait nécessaire pour l'Ordre. Soutenue par un conseil d'administration et une équipe de direction chevronnés, elle a su mener ce virage et améliorer radicalement le climat organisationnel.

Mère de deux enfants, ingénieure et détentrice d'un MBA de HEC Montréal, Kathy Baig apporte également une contribution importante à titre de membre des conseils d'administration d'Ingénieurs Canada, de Via Rail Canada et de la Maison Saint-Gabriel.

Kathy Baig agit au Québec comme championne de l'initiative pancanadienne 30 en 30 d'Ingénieurs Canada, qui vise à ce que 30 % des nouveaux ingénieurs au Québec soient des femmes d'ici 2030.

Les réalisations remarquables de Kathy Baig ont aussi été reconnues par la Fédération des chambres de commerce du Québec (Prix Mercure pour son leadership), par Ingénieurs Canada (Fellow) et par l'Académie canadienne du génie (Fellow).

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Fondé en 1920, l'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 63 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. L'Ordre se veut une référence en matière de professionnalisme et d'excellence en génie, ainsi qu'un organisme rassembleur. Il a pour mission d'assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieurs servent la société avec professionnalisme et intégrité, en conformité avec les lois, règlements et normes qui régissent la profession, dans l'intérêt du public. Pour plus d'information, consultez le site www.oiq.qc.ca.

