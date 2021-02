Katherine Levac et Félix Séguin, porte-paroles du Défi ski Leucan 2021

Une première implication avec Leucan pour Katherine Levac « J'ai envie de participer au Défi ski Leucan, parce que j'ai toujours trouvé que leurs initiatives étaient motivantes et cool . J'ai à cœur le bien-être des jeunes et je suis honorée de pouvoir faire une différence. » Inscrite avec sa famille au volet autres sports d'hiver , Katherine et ses coéquipiers effectueront quatre heures de marche en forêt, de raquette et de patin à glace entre le 13 et le 21 mars prochain. « On vit un hiver parfois difficile et démotivant. Pourtant la belle température et l'activité physique peuvent nous permettre de nous changer les idées. Pas besoin d'être un grand sportif ou un grand skieur. C'est à la portée de tous. Le Défi ski Leucan, c'est une belle façon de se motiver à bouger, de se mettre au défi, de prendre soin de sa santé physique et mentale, avec le sport de notre choix, tout en faisant une différence pour une cause aussi touchante que nécessaire. »

Félix Séguin, porte-parole du Défi ski Leucan pour une cinquième année

Félix Séguin est quant à lui inscrit avec sa famille au volet ski ou planche à neige. Impliqué avec Leucan depuis 2008 et porte-parole du Défi ski Leucan depuis cinq ans, Félix réalisera ses 4 heures de ski à Bromont, montagne d'expériences. Il s'engage également à réaliser 4 heures de course à l'extérieur, entre le 13 et le 21 mars 2021. « Le Défi ski Leucan est une belle journée qui a un impact direct dans la vie des enfants de Leucan. Pour moi, c'est une journée festive qui permet de faire du bien. Le Défi permet de donner au suivant dans le bonheur et dans la gaieté. Avec Leucan, il n'y a rien de compliqué, c'est pour les enfants atteints de cancer et leur famille et tout se fait simplement. », explique Félix Séguin.

Au Québec, près d'une famille par jour reçoit un diagnostic de cancer pédiatrique. Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, en leur offrant des services distinctifs et adaptés. Leucan investit également près d'un million de dollars par année à la recherche clinique, afin d'améliorer les chances de guérison et la qualité de vie des enfants qui reçoivent un diagnostic de cancer. Leucan invite la population à visiter le defiski.com pour plus d'information ou pour participer.

À propos du Défi

Pour l'édition 2021, le Défi ski Leucan s'adapte pour permettre aux participants de skier en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille sur six montagnes au Québec. Il s'agit d'une activité conviviale, familiale et participative à la portée des gens de tous âges. Les participants forment une équipe d'une à quatre personnes et amassent un minimum de 500 $ en dons pour Leucan pour participer au volet participatif. Visitez le defiski.com.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

SOURCE Leucan

Renseignements: Alexandra Gendron, Coordonnatrice de projets, communications et multimédias | Leucan, (819) 350-9072, [email protected]

Liens connexes

http://www.leucan.qc.ca