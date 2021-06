Karoline Georges reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Montérégie

Les membres du jury ont souligné le brillant parcours de Karoline Georges, qui célèbrera en 2021 vingt ans de carrière littéraire. Mariant l'intime et la science-fiction d'une manière tout à fait unique, Karoline Georges a raflé de nombreux prix au fil des années. Son travail suscite sans contredit un grand engouement, et chaque livre nous place dans l'attente impatiente du prochain.

Biographie de Karoline Georges (MRC des Maskoutains)

Artiste multidisciplinaire, Karoline Georges a d'abord enseigné la danse contemporaine avant d'étudier l'interdisciplinarité en art, le cinéma et la vidéo à l'Université du Québec à Chicoutimi et l'histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal. Inspirées par les théories évolutionnistes mises en lumière par les éclats et les dérives du transhumanisme, ses œuvres sont peuplées de créatures de la science, de consciences informatiques, d'avatars numériques, de clones et d'androïdes en quête d'une expérience de transcendance. Travail hybride amalgamant littérature, art sonore, photographie, vidéo et modélisation 3D, la démarche de l'artiste s'articule autour d'une quête polymorphe du sublime.

En 2021, elle célèbre le 20e anniversaire de la parution de son premier roman La Mue de L'hermaphrodite (Léméac, 2001). Les dernières années ont été les plus lumineuses pour son parcours de création, jalonné d'expérimentations où s'amalgament science-fiction, poésie, art et philosophie.

Citation

« Un grand merci au CALQ pour cet honneur qui m'incite à poursuivre mes recherches littéraires liées au futur de l'humanité avec une approche qui amalgame science-fiction, philosophie, poésie et arts numériques. Je tiens également à remercier ceux et celles qui ont veillé à diffuser mon travail ici et ailleurs pendant la pandémie. »

- Karoline Georges

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient : Vincent Gagnon (MRC de La Vallée-du-Richelieu) et Priska Poirier (MRC de Roussillon).

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Montérégie

Fondé en 1977, Culture Montérégie a pour mission de regrouper et de mobiliser, dans un esprit de concertation, l'ensemble des personnes, physiques ou morales, établies en Montérégie qui exercent une activité professionnelle dans les domaines de la culture et des communications. L'organisme les représente et leur offre des services. Il fait la promotion de la culture et des communications et participe au développement culturel de la Montérégie.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram, lafabriqueculturelle.tv

