MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - Kaleido, pionnière et spécialiste des régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) depuis 60 ans, et Emma, une assurtech reconnue et innovante, s'unissent pour soutenir les familles dans la construction d'un avenir financier prospère.

Un engagement commun envers l'éducation financière

Face à l'importance croissante d'une saine planification financière pour les familles, Emma et Kaleido partagent une vision commune : soutenir les familles dès les premières étapes de leur parcours financier. Ensemble, les deux organisations s'engagent à sensibiliser les jeunes familles à l'importance d'une saine planification financière et à contribuer ainsi à une société plus éduquée.

La collaboration met évidemment l'accent sur l'éducation financière, en fournissant aux parents les outils et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant leur avenir financier et celui de leurs enfants. Emma et Kaleido misent également sur la simplicité et une expérience client de premier ordre lorsque vient le temps pour les parents de choisir ces deux outils financiers parfois méconnus : le REEE et l'assurance vie.

« Les parents sont préoccupés par le bien-être financier de leur famille », souligne Julie Cyr, vice-présidente marketing et expérience client chez Kaleido. « Ce partenariat stratégique, construit autour de valeurs communes, leur permettra de profiter d'une offre élargie en misant sur l'expertise combinée de deux spécialistes dans leurs domaines respectifs. »

« On souhaite réduire le stress financier des jeunes parents », renchérit Félix Deschatelets, président et cofondateur d'Emma. « Avec un bon accompagnement en matière de conseils financiers, les familles peuvent avoir l'esprit tranquille : la sécurité financière de leurs enfants est protégée en toute simplicité. »

Offre de lancement : 1 000 $ dans un REEE et 500 $ d'épicerie à gagner

Pour célébrer cette collaboration, Emma et Kaleido lancent une promotion spéciale pour aider les familles dans leur planification financière. Jusqu'au 30 juin 2024, les parents qui découvrent le régime d'épargne-études de Kaleido via Emma ou les produits d'assurance vie d'Emma via Kaleido courent automatiquement la chance de remporter 1 000 $ dans un REEE et 500 $ d'épicerie. Tous les détails et règlements du concours sont disponibles à kaleido.ca/fr/concours/emma-kaleido.

À propos d'Emma

Fondée par Félix et Jacomo Deschatelets à Montréal, Emma propose la seule offre d'assurance vie en ligne aux valeurs humaines et modernes dont l'objectif est de démocratiser l'accès à la protection financière par le biais de la technologie. Elle propose une expérience simple et rapide et un service-conseil qui visent à alléger la conscience des familles canadiennes en les protégeant. Si vous cherchez une assurance vie, visitez le site emma.ca .

À propos de Kaleido

Kaleido accompagne les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick depuis 1964 dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Ce sont près de 200 employé(e)s et représentant(e)s qui se consacrent chaque jour à offrir des solutions d'épargne-études et d'accompagnement familial qui serviront de tremplin à nos jeunes pour inventer la société de demain.

Kaleido a versé, au fil des ans, plus de 1 milliard $ en paiements d'aide aux études et en remboursement d'épargne. Kaleido détient près de 1,9 milliard $ en actifs sous gestion, au bénéfice de plus de 236 000 jeunes. Pour plus d'informations, visitez le www.kaleido.ca .

