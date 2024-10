QUÉBEC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Kaleido Croissance inc. (ci-après « Kaleido »), pionnière de l'épargne-études depuis 1964 et placeur et distributeur des plans de bourses d'études promus par la Fondation Kaleido, est heureuse d'annoncer la nomination de RBC Services aux investisseurs (ci-après « RBC SI ») comme nouveau dépositaire pour l'ensemble de ses plans de bourses d'études, à partir du 1er octobre 2024.

RBC SI offre des solutions d'administration d'actifs aux gestionnaires d'actifs, aux propriétaires d'actifs, aux gestionnaires de portefeuille et à d'autres institutions financières du Canada. Entité intégrée à la Banque Royale du Canada, la société donne la priorité à la protection des actifs des clients et au soutien de leur croissance.

« Nous sommes heureux de collaborer avec RBC Services aux investisseurs afin d'offrir des solutions de placement de qualité supérieure à nos clients », souligne Jean-Stéphane Parent, vice-président et chef de l'investissement chez Kaleido. « Son expertise dans le domaine de la garde de valeurs et de la comptabilité des fonds renforcera davantage nos capacités opérationnelles et nous permettra de nous concentrer sur la création de valeur pour les parents épargnants et leurs enfants. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Kaleido Croissance inc. parmi nos clients et de l'aider à concrétiser ses aspirations », déclare Claire Johnson, cheffe de la direction, RBC Services aux investisseurs.

« La mission de Kaleido correspond à l'objectif de RBC de préparer les jeunes à l'avenir, ajoute Sylvain Gervais, directeur général, Développement des affaires et cochef, Québec et Est du Canada chez RBC-SI. Nous sommes impatients de travailler avec Kaleido sur les occasions futures d'étendre ce partenariat. »

À propos de Kaleido

Kaleido, pionnière de l'épargne-études depuis 1964, a versé au fil des ans plus de 1 milliard $ en paiements d'aide aux études et en remboursement d'épargne. Kaleido détient plus de 1,9 milliard $ en actifs sous gestion, au bénéfice de plus de 240 000 jeunes.

Kaleido accompagne les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Ce sont près de 200 employé(e)s et représentant(e)s qui se consacrent chaque jour à offrir des solutions d'épargne-études et d'accompagnement familial qui serviront de tremplin à nos jeunes pour inventer la société de demain. Visitez-nous à www.kaleido.ca.

SOURCE Kaleido Croissance inc.

Informations : Patrick Pedneault, Relations avec les médias, [email protected]