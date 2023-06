QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Kaleido Croissance inc. (« Kaleido »), pionnière en matière de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), annonce un changement dans la gestion de portefeuille des plans de bourses d'études Universitas et REEEFLEX.

Le ou vers le 7 juin 2023, Amundi Canada inc. (« Amundi ») remplacera State Street Global Advisors à titre de gestionnaire de portefeuille des plans Universitas et REEEFLEX. Ce changement s'inscrit dans le cadre de modifications à la politique de placement des plans Universitas et REEEFLEX visant à en optimiser le rendement potentiel futur.

Amundi sera responsable d'un mandat de gestion d'actions à faible volatilité, composé d'actions nord-américaines en appliquant des critères de sélection des titres qui intègrent des normes d'investissement responsable (ESG), ainsi que de parts indicielles (FNB) pour le volet d'actions internationales.

« L'arrivée d'un chef de file comme Amundi parmi nos gestionnaires de portefeuille est une excellente nouvelle pour nos clients, souligne Jean-Stéphane Parent, vice-président et chef de l'investissement chez Kaleido. Leur engagement envers l'investissement durable et leur grande expertise des marchés internationaux bénéficieront à tous les souscripteurs et aux bénéficiaires des plans Universitas et REEEFLEX. »

Qui est Amundi ?

Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen et classé parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, offre une gamme complète de solutions d'investissement en gestion active et passive. Avec ses six pôles d'investissement internationaux, ses capacités de recherche financière et extra-financière et son engagement de longue date en faveur de l'investissement responsable, Amundi est un acteur clé dans le paysage de la gestion d'actifs. Filiale du groupe Crédit Agricole et coté en bourse, Amundi est présent dans 35 pays et gère aujourd'hui plus de 2 800 milliards $ d'actifs.

Présente à Montréal depuis 2005, la firme contribue à l'influence et au dynamisme de la place financière locale. Amundi offre aux investisseurs canadiens des solutions d'investissement couvrant un large éventail de stratégies (10,9 milliards C$ d'actifs sous gestion au 31 mars 20232), la grande majorité de celles-ci incorporent des considérations ESG et d'investissement responsable.

À propos de Kaleido

La Fondation Kaleido, pionnière de l'épargne-études depuis 1964, est un organisme sans but lucratif qui a versé, au fil des ans, plus de 1 milliard $ en paiements d'aide aux études et en remboursement d'épargne. Kaleido détient près de 1,8 milliard $ en actifs sous gestion, au bénéfice de plus de 236 000 jeunes.

Kaleido accompagne les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Ce sont près de 200 employés et représentants qui se consacrent chaque jour à offrir des solutions d'épargne-études et d'accompagnement familial qui serviront de tremplin à nos jeunes pour inventer la société de demain. Pour plus d'information, visitez www.kaleido.ca .

