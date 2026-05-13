Alors que l'adoption de l'IA s'accélère dans le secteur de la construction, de nombreuses solutions mettent l'accent sur des capacités ponctuelles comme la recherche de documents, l'automatisation des tâches et la productivité sur le terrain. Toutefois, pour les équipes qui gèrent des programmes, l'IA doit respecter les contrôles d'accès sécurisés et les cadres de responsabilisation qui régissent la façon dont le travail est effectué.

« L'intelligence artificielle dans le secteur de la construction s'éloigne des solutions ponctuelles autonomes pour se rapprocher de plateformes d'entreprise unifiées, où l'automatisation et les capacités basées sur des agents sont directement intégrées aux flux de travail de base », a déclaré Sophie Planken-Bichler, analyste sectorielle chez Verdantix. « Les récentes acquisitions sur le marché soulignent cette transition de fonctionnalités d'IA complémentaires à des flux de travail intelligents profondément intégrés. Toutefois, sans une gouvernance robuste des données et des bases de données solides, l'IA risque d'amplifier la fragmentation plutôt que de la réduire. La prochaine phase d'innovation sera définie moins par les caractéristiques individuelles de l'IA que par l'efficacité avec laquelle l'intelligence est intégrée à l'exécution quotidienne des programmes d'investissement. »

Noa fonctionne de manière sécurisée au sein de la plateforme Kahua, de sorte que les équipes peuvent utiliser l'IA sans déplacer les données du projet dans des outils distincts ou des environnements déconnectés. Cela donne à Noa le contexte nécessaire pour appuyer la façon dont le travail évolue dans l'ensemble des programmes d'investissement.

« La plateforme Kahua a toujours été hautement configurable en fonction des diverses façons de mener des projets de construction », a déclaré Scott Unger, PDG de Kahua. « Noa intègre l'IA dans le système d'enregistrement afin que les équipes puissent composer avec la complexité et le changement grâce à une intelligence fondée sur leurs données de projet existantes, au sein même de la plateforme où elles collaborent et gèrent déjà leur travail. »

Noa permet aux utilisateurs d'agir à l'intérieur de la plateforme Kahua grâce à deux capacités principales. Noa Assists aide les équipes à réduire le travail manuel dans l'ensemble des processus de projet courants, allant de la recherche et de la synthèse à l'assistance à la rédaction, la récupération de documents, l'extraction de contenu, le reporting, les demandes d'informations et les soumissions. Noa Creates permet aux utilisateurs de concevoir et de déployer des applications et des flux de travail en utilisant le langage naturel dans l'environnement kBuilder Canvas™ de Kahua, aidant les équipes à créer de nouvelles applications et à consolider les solutions ponctuelles sans compter sur un développement personnalisé ou des outils externes.

« Nous adoptons l'IA dans l'ensemble de notre organisation et nous tirons profit de la façon dont nos équipes l'utilisent pour relever les défis quotidiens. Ce qui ressort de l'approche de Kahua en matière d'IA, c'est sa capacité à réduire le travail manuel et répétitif tout en maintenant une solide sécurité des données », a déclaré Ben Bohmann, directeur associé de la conception et de la construction à l'Université du Colorado Anschutz. « Noa nous permettra de personnaliser la plateforme en fonction de nos activités et de créer des applications ciblées qui améliorent l'exécution de projets. Grâce à l'intelligence artificielle intégrée à notre système d'information de gestion de projet, nos équipes tireront davantage parti des données de projet et fonctionneront plus efficacement, ce qui nous permettra de réaliser des gains d'efficacité qui nous permettront de répondre aux attentes des clients et d'obtenir des résultats de grande qualité. »

Avec Noa, Kahua étend sa base de système d'enregistrement en intégrant l'IA de manière sécurité dans les flux de travail, les données et les décisions qui façonnent l'exécution des programmes d'investissement. Contrairement aux outils d'IA autonomes, la couche d'intelligence de Noa fonctionne dans l'environnement régi de Kahua, assurant la sécurité des données de projet tout en aidant les organisations à automatiser le travail, à créer de nouvelles solutions et à s'adapter rapidement à l'évolution des exigences.

Noa est maintenant disponible sur la plateforme Kahua. Pour en savoir plus sur Kahua AI et sur l'approche sécurisée et prête pour l'entreprise de la société en matière d'IA dans la construction, visitez kahua.com/ai.

À propos de Kahua

Kahua® est une plateforme de construction d'entreprise fondée sur l'intelligence artificielle conçue pour relier les personnes, les processus et les données qui sous-tendent des programmes d'investissement complexes. Reconnue à l'échelle mondiale dans les secteurs de l'administration, des soins de santé, de l'éducation, du commerce et de l'énergie, Kahua sert de système d'enregistrement pour les propriétaires et les équipes de prestation de services. Elle réunit les parties prenantes dans un environnement régi unique pour assurer la visibilité et la collaboration à l'échelle du portefeuille tout au long du cycle de vie des actifs. Grâce à des solutions intelligentes conçues sur mesure pour des secteurs clés et à une plateforme hautement configurable, Kahua s'adapte à la façon dont les équipes travaillent aujourd'hui et demain.

Relations avec la presse :

Sonya Lehner

Directrice principale, Marque et communications

Kahua

[email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=EtlOydSPvyI

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2978877/Noa_PR_UFthumb.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1663422/5967884/Kahua_Logo.jpg

SOURCE Kahua