Kahua lance kCapture pour transformer la capture de la réalité en un document visuel connecté

kCapture intègre la capture de la réalité à 360 degrés dans la plateforme Kahua®, reliant la documentation de terrain directement au dossier du projet tout au long du cycle de vie de la construction.

ATLANTA, 20 août 2026 /CNW/ -- Kahua annonce ce jour le lancement de kCapture, un nouveau produit de capture de la réalité à 360 degrés pour aider les équipes à relier la réalité sur le terrain aux flux de travaux de construction, à suivre l'avancement des projets et à intégrer l'historique visuel à l'exploitation.

Qu’advient-il de la réalité du chantier une fois qu’elle a été captée? kCapture intègre la réalité directement dans Kahua, reliant les données horodatées du chantier aux dessins et au dossier du projet. Parcourez un étage, placez un repère, comparez les dates et suivez l’avancement depuis le bureau, sans avoir à retourner sur le chantier. Intégré à Kahua, kCapture maintient l'enregistrement connecté, sécurisé et accessible tout au long de la durée de vie de l'actif. Speed Speed

Les équipes de construction saisissent souvent une documentation visuelle exhaustive, qui est déconnectée des dessins et des décisions de projet. kCapture fonctionne avec un téléphone intelligent, une tablette ou du matériel de capture à 360 degrés pris en charge pour étiqueter le document visuel à l'intérieur de Kahua, créant ainsi une source unique de vérité pour saisir, examiner et comparer les conditions réelles tout au long du cycle de vie du projet. Étant donné que le document visuel demeure lié aux dossiers du projet, l'information est reportée à l'appui des opérations après le transfert.

« La valeur de la capture de la réalité va bien au-delà de la simple documentation d'un chantier », déclare Brian Moore, président de Kahua. « kCapture relie la réalité du terrain aux dessins, aux flux de travail et aux dossiers de projet pour intégrer la documentation visuelle à la gestion des projets. »

Pour les propriétaires, kCapture offre une visibilité au niveau du programme sur les conditions sur le terrain de chaque projet. Les équipes peuvent étudier les sites à distance pour vérifier l'état d'avancement d'une date à l'autre, en utilisant des dossiers visuels horodatés afin de conserver un historique complet du projet.

Pour les entrepreneurs généraux, kCapture transforme la documentation sur le terrain en preuve visuelle connectée. Les captures peuvent être liées aux demandes d'information, aux observations, aux formulaires et aux ordres de modification, aidant ainsi les équipes de terrain à documenter l'avancement et à vérifier les travaux.

Pour les agences et les entrepreneurs fédéraux, kCapture fonctionne dans l'environnement certifié FedRAMP de Kahua, étendant le même cadre de sécurité et de gouvernance à la documentation visuelle du projet.

« kCapture se démarque par le fait que les équipes peuvent déployer une capture de la réalité à 360 degrés sécurisée directement au sein de Kahua », déclare Stephen DeVito, directeur de la technologie chez Procon. « Comme la solution est intégrée au PMIS plutôt que simplement ajoutée en surcouche, la réalité du bâtiment reste connectée au dossier du projet tout au long du cycle de vie de l'actif. »

kCapture est maintenant disponible pour tous les clients de Kahua. Pour en savoir plus, visitez kahua.com/kcapture.

À propos de Kahua

Kahua® est une plateforme de construction d'entreprise fondée sur l'IA conçue pour relier les personnes, les processus et les données qui sous-tendent des programmes d'investissement complexes. Reconnue à l'échelle mondiale dans les secteurs de l'administration, des soins de santé, de l'éducation, du commerce et de l'énergie, Kahua sert de système d'enregistrement pour les propriétaires et les équipes de prestation de services. Elle réunit les parties prenantes dans un environnement régi unique pour assurer la visibilité et la collaboration à l'échelle du portefeuille tout au long du cycle de vie des actifs. Grâce à des solutions intelligentes conçues sur mesure pour des secteurs clés et à une plateforme hautement configurable, Kahua s'adapte à la façon dont les équipes travaillent aujourd'hui et demain.

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SOURCE Kahua