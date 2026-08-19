JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB TORONTO : GRAND GAGNANT DU CONCOURS LES HÉROS DES JOURS DE MATCH DE LG

Un club de partisans établi de longue date à Woodbridge, en Ontario, remporte une mise à niveau technologique LG haut de gamme à la suite d'un concours invitant les participants à proposer des lieux de rassemblement locaux qui réunissent les amateurs de soccer et les collectivités.

Résumé de presse :

LG Electronics Canada annonce que le Juventus Official Fan Club Toronto, un club de partisans de soccer de longue date établi à Woodbridge, en Ontario, a remporté son concours national Les héros des jours de match , qui rend hommage aux lieux de rassemblement locaux qui rapprochent les partisans de soccer et les collectivités partout au Canada.

, qui rend hommage aux lieux de rassemblement locaux qui rapprochent les partisans de soccer et les collectivités partout au Canada. Le club de Toronto recevra une mise à niveau technologique « Jour de match de LG » d'une valeur maximale de 10 000 $ qui permettra d'améliorer l'expérience collective des partisans lors des jours de match.

Fondé en 2002, le club de partisans de la région du Grand Toronto a remporté les honneurs grâce à des candidatures soulignant le caractère accueillant de sa collectivité, son rôle de longue date dans le rassemblement des partisans de soccer et son engagement à soutenir des organismes de bienfaisance locaux.

S'inscrivant dans la promesse de marque « La vie est belle » de LG, l'initiative Les héros des jours de match rend hommage à la culture du soccer en plein essor au Canada ainsi qu'aux entreprises locales, aux clubs de partisans et aux lieux communautaires où les Canadiens se rassemblent pour regarder les matchs, créer des liens et vivre cette expérience ensemble.

TORONTO, le 19 août 2026 /CNW/ -- Des bars et des cafés de quartier aux clubs de soccer, en passant par les soirées de visionnement dans les cours arrière, les Canadiens se sont rassemblés dans des lieux locaux cet été afin de célébrer les collectivités au cœur de la culture du soccer au pays. Après avoir invité les Canadiens de partout au pays à présenter la candidature de lieux locaux qui ont rendu les jours de match mémorables, LG Electronics Canada (LG) est fière d'annoncer que le Juventus Official Fan Club Toronto, situé à Woodbridge, en Ontario, est le grand gagnant de son concours Les héros des jours de match. Le club recevra un ensemble technologique haut de gamme de LG d'une valeur maximale de 10 000 $.

De gauche à droite : Mareike Greve, directrice du marketing, LG Electronics Canada; Gianpiero « John » Groe, président du Juventus Official Fan Club Toronto; et Jenna Booth, directrice principale, commandites, LG Electronics Canada, célèbrent la nomination du Juventus Official Fan Club Toronto à titre de gagnant du concours Les héros des jours de match de LG. Mention de source de la photo : La photo est une gracieuseté de LG.

Fondé en 2002, le Juventus Official Fan Club Toronto est devenu l'un des plus grands clubs de partisans de l'équipe Juventus à l'extérieur de l'Italie, sous la direction de son président, Gianpiero « John » Groe. Les candidatures ont mis en valeur la culture inclusive et accueillante du club, qui a contribué à créer des amitiés durables et un fort sentiment d'appartenance parmi les partisans de tous âges. Elles ont également souligné l'engagement du club à redonner à la communauté grâce à ses partenariats avec des organismes de bienfaisance, notamment My MS Family, SickKids Foundation et Vaughan Food Bank.

« Remporter le concours « Les héros des jours de match » de LG est vraiment spécial pour les partisans de notre club partout à Toronto », déclare John Groe, président du Juventus Official Fan Club Toronto. « Depuis plus de 20 ans, nous rassemblons les partisans autour de leur amour commun du sport, favorisant ainsi l'établissement de liens profonds qui vont bien au-delà du coup de sifflet final. Grâce à LG Canada, cette mise à niveau permettra aux partisans de se sentir encore plus proches de l'action et d'améliorer leur expérience les jours de match, en créant une ambiance qui leur donnera l'impression d'être sur place, dans le stade. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers LG Canada de reconnaître les gens, les lieux et les expériences partagées qui rendent ce sport aussi spécial. Fino alla Fine, Forza Juventus. »

Outre ce concours, LG a créé une série de vidéos mettant en vedette quatre petites entreprises et lieux de rassemblement communautaires : Nganda African Street Food, Liberty Village Market, Esto es Colombia et Amigos da Dundas. S'inscrivant dans la promesse de marque « Life's Good / La vie est belle » de LG, le concours et le contenu qui l'ont accompagné ont rendu hommage aux personnes et aux lieux qui rassemblent les partisans, afin de souligner la capacité incroyable du sport à favoriser les liens et le sentiment d'appartenance au sein des collectivités partout au Canada.

Pour en savoir plus sur le concours Les héros des jours de match et visionner la série de vidéos, rendez-vous sur la page de commandite de LG.

* Avis de divulgation : L'organisme gagnant est un groupe indépendant de partisans. LG Electronics Canada inc. n'est pas affiliée au Juventus Football Club, n'est pas soutenue ou commanditée par celui-ci et n'est pas associée au club de quelque manière que ce soit, et ce concours n'est pas mené en partenariat avec le Juventus Football Club. Toute mention de « Juventus » vise uniquement à identifier le groupe de partisans participant, et toutes les marques de commerce connexes demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d'électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site LG.ca.

SOURCE LG Electronics Canada

Personne-ressource pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, Cell. : 647 261-3603, [email protected]