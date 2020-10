Justin Trudeau échange avec les manufacturiers québécois : bilan de la rencontre

MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a reçu mercredi en soirée le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, lors d'un événement virtuel organisé, en collaboration avec l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles. Celui-ci a échangé, en présence d'une centaine de manufacturiers québécois, sur les préoccupations, les enjeux et les perspectives du secteur manufacturier.

« La présence du premier ministre du Canada à un événement de MEQ est la preuve de toute l'importance que prend le secteur manufacturier dans le cadre de la relance économique. L'objectif de la rencontre était de répondre aux préoccupations des dirigeants et de discuter de mesures concrètes et innovantes permettant d'appuyer les entreprises manufacturières et d'alléger leur fardeau dans le contexte actuel. Nous pouvons dire que c'est mission accomplie et que la conversation a été positive, constructive et tournée vers les besoins réels des manufacturiers. Je tiens à remercier le premier ministre et la ministre Joly pour leur présence », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

La discussion a été divisée en trois thèmes principaux qui regroupent les principales préoccupations des manufacturiers : l'innovation et la productivité, la main-d'œuvre, ainsi que les exportations. Des mesures structurantes pour mieux soutenir les entreprises manufacturières ont été abordées dont celles-ci :

Innovation et productivité

Mettre en place des incitatifs financiers pour accélérer l'intégration de nouvelles technologies afin d'aider les manufacturiers à prendre un virage vert.

Favoriser des mesures d'accompagnement pour soutenir les PME dans leur virage numérique et augmenter le soutien aux entreprises, notamment dans le développement de stratégies et de gestion du changement, afin qu'elles réussissent leurs projets et qu'elles soient plus compétitives.

Main-d'œuvre

Appuyer certains secteurs comme celui de l'aéronautique qui ont besoin d'un soutien direct et structurant compte tenu des défis auxquels ils sont actuellement confrontés.

Mettre en place des incitatifs en emploi pour favoriser le retour en emploi des chômeurs.

Accélérer l'immigration permanente et temporaire pour appuyer la croissance des entreprises manufacturières.

Exportations

Créer des opportunités d'affaires pour les PME, alors même que l'on assiste à une montée du protectionnisme.

Favoriser l'achat local et l'utilisation de produits locaux au sein des différents paliers de gouvernement en ce qui concerne les politiques d'acquisition, les appels d'offres et l'attribution de contrats publics.

« MEQ souhaite poursuivre sa collaboration avec les différents paliers de gouvernements dans le déploiement d'initiatives permettant d'accompagner les entreprises manufacturières dans ces moments d'incertitudes, et ce, afin de jeter les bases d'une relance économique solide et durable », conclut Véronique Proulx.

Soulignons enfin que l'événement était diffusé en direct sur cette page Facebook . Vous pouvez d'ailleurs revoir les échanges en vous rendant sur cette page.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

