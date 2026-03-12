1er symposium sur le tourisme canin au Québec - Un événement inédit qui aura du chien

BROSSARD, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - L'Association Hôtellerie du Québec (AHQ) est fière d'annoncer que la marque québécoise Oven-Baked Tradition devient partenaire majeur du premier Symposium sur le tourisme canin au Québec, un événement inédit qui réunira professionnels du tourisme, municipalités, entreprises de transport et experts les 22 (cocktail d'accueil) et 23 avril prochains à l'Hôtel MOCO, en Montérégie.

Un phénomène en croissance

Le tourisme canin s'inscrit dans une tendance mondiale forte : de plus en plus de propriétaires souhaitent inclure leur chien dans leurs projets de voyage et leurs vacances. Au Québec, plus de 600 hôtels acceptent déjà des animaux de compagnie, mais l'offre demeure inégale et l'industrie cherche à mieux répondre à cette clientèle en croissance.

Ce rendez-vous unique vise donc à faire le point sur l'essor rapide du tourisme avec les chiens et à réfléchir aux adaptations nécessaires pour mieux accueillir les voyageurs accompagnés de leur animal.

« Partout au Québec, les organisations touristiques s'adaptent à cette clientèle en forte croissance, qui génère déjà des retombées économiques pour les établissements d'hébergement, les attraits touristiques, les restaurateurs et les commerces locaux. Cependant, cette évolution soulève aussi plusieurs questions structurantes comme l'accessibilité dans les transports, la cohabitation dans les lieux publics, l'adaptation des infrastructures municipales et l'évolution des pratiques d'accueil dans l'industrie touristique », explique Véronyque Tremblay, présidente-directrice générale de l'AHQ.

Le symposium permettra ainsi d'ouvrir le dialogue entre les différents acteurs du milieu afin de partager les meilleures pratiques et identifier les occasions de développement liées au tourisme avec les chiens.

Quelques faits sur le tourisme canin

99 % des voyageurs adeptes du tourisme canin disent que leur principale motivation est de passer du temps de qualité avec leur chien.

63 % des propriétaires de chiens se disent découragés par le manque d'information claire sur les établissements qui acceptent les animaux.

Même si l'accès aux terrasses est maintenant permis, l'accès aux restaurants demeure la principale difficulté rencontrée par les voyageurs.

88 % des maîtres recherchent des espaces clôturés où leur chien peut courir librement et en sécurité lors de leurs déplacements.

Les voyageurs ne cherchent pas seulement un hébergement : ils souhaitent aussi des listes d'activités, de commerces et d'attraits touristiques accessibles aux chiens.

Chiens acceptés… pour vrai

Bien qu'il s'agisse d'un événement professionnel, le Symposium sur le tourisme canin est ouvert à toute personne intéressée par cette tendance touristique en pleine expansion.

Particularité unique : les chiens sont eux aussi les bienvenus lors de l'événement.

Au programme, cocktail d'ouverture, conférences, panels d'experts, exposants et activités de réseautage. Les places sont limitées et la prévente se termine dans deux semaines.

Le symposium est présenté par l'Association Hôtellerie du Québec, en partenariat avec Tourisme Montérégie, Toutourisme Québec et des étudiants de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ).

22-23 avril 2026

Hôtel MOCO, Valleyfield

Pour vous inscrire : https://www.tourismecanin.com/

À propos de l'AHQ : L'Association hôtellerie du Québec (AHQ) est la voix officielle de l'industrie hôtelière au Québec depuis 76 ans. Elle représente plus de 560 établissements d'hébergement touristiques de toutes tailles. Sa mission est de représenter, guider et défendre les intérêts de ses membres, pour un avenir économique florissant en misant sur l'innovation et la durabilité pour offrir une hospitalité de classe mondiale.

