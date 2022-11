La nouvelle gamme de Primes TD rime avec accumulation accélérée et avantages exclusifs sur les voyages et plusieurs achats courants

TORONTO, le 8 nov. 2022 /CNW/ - La TD a le plaisir d'annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de récompenses de carte de crédit Primes TD. Taux d'accumulation accéléré sur les catégories populaires (épicerie, restaurants, voyages) meilleure couverture d'assurance, options d'échange souples dans d'autres catégories que les voyages : grâce à ces nouveautés, les clients de la TD auront plus de récompenses au quotidien. Ces avantages seront immédiatement offerts aux titulaires actuels d'une carte Primes TD.

« Les clients l'ont réclamé, et nous les avons écoutés : la nouvelle gamme de Primes TD permet d'accumuler plus de récompenses sur les achats courants, explique Meg McKee, première vice-présidente, Paiements par carte au Canada, Fidélisation et Crédit personnel, Groupe Banque TD. Que vous prépariez un grand voyage ou cherchiez simplement à transformer vos dépenses quotidiennes en incroyables récompenses, grâce à ces cartes revampées, chaque achat comptera. »

Après deux ans de restrictions de déplacement liées à la COVID-19, cette année, la saison des fêtes devrait être plus animée côté voyage.

« Même s'il est très réjouissant de voir les Canadiens et les Canadiennes se remettre à voyager, les deux années et demie qui viennent de s'écouler nous ont montré l'importance de la flexibilité en matière de primes-voyages, ajoute Meg McKee. Par exemple, avec la nouvelle carte Visa Infinite TD Classe ultime Voyages, nos clients auront plus de choix pour ce qui est de l'accumulation de récompenses, et pourront échanger leurs points contre toutes sortes de dépenses de voyage, entre autres des expériences qui rendront leur escapade plus mémorable. Nous avons aussi étoffé nos options d'échange dans les catégories autres que les voyages, pour que notre gamme profite aussi aux personnes qui resteront près de chez elles. »

Principales nouveautés

Carte Visa Infinite TD Classe ultime Voyages

Taux d'accumulation accéléré dans les catégories d'achat populaires comme l'épicerie, les restaurants, les paiements de factures récurrentes programmés et les voyages réservés auprès d'Expedia pour la TD.

Nouveaux avantages, comme la prime d'anniversaire de points Primes TD (valeur pouvant aller jusqu'à 50 $) et un crédit voyages TD annuel de 100 $.

Améliorations des couvertures d'assurance, entre autres par l'ajout de l'assurance appareils mobiles, de l'assurance contre le vol dans un hôtel ou motel et de l'assurance en cas de retard de vol/voyage, et la bonification de l'assurance médicale de voyage.

Pour en savoir plus sur les changements apportés à la carte Visa Infinite TD Classe ultime Voyages, consultez la page https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/produits/cartes-de-credit/FAQcarte-visa-infinite-classe-ultime-voyages/.

Carte Visa TD Platine Voyages

Taux d'accumulation nouveau ou accéléré dans les catégories d'achat populaires comme l'épicerie, les restaurants et les voyages réservés auprès d'Expedia pour la TD.

Amélioration des couvertures d'assurance, entre autres par l'ajout de l'assurance appareils mobiles et de l'assurance contre le vol dans un hôtel ou motel.

Pour en savoir plus sur les changements apportés à la carte Visa TD Platine Voyages, consultez la page https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/produits/cartes-de-credit/FAQcarte-visa-platine-voyages/.

Carte Visa Primes TD

Pas de frais annuels.

Taux d'accumulation nouveau ou accéléré dans les catégories d'achat populaires comme l'épicerie, les restaurants et les voyages réservés auprès d'Expedia pour la TD.

Amélioration des couvertures d'assurance, entre autres par l'ajout de l'assurance appareils mobiles.

Pour en savoir plus sur les changements apportés à la carte Visa Primes TD, consultez la page https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/produits/cartes-de-credit/FAQcarte-visa-primes/.

Les points Primes TD valent plus quand on les échange auprès d'Expedia pour la TD, mais les titulaires de carte peuvent acheter leur voyage auprès du fournisseur de leur choix - agence de voyages ou site Web. Il n'y a aucune date d'interdiction ni aucune restriction de siège, et les points n'expirent jamais tant que le compte reste ouvert et en règle. Parmi les autres avantages du programme Primes TD, les clients peuvent échanger leurs points contre des achats sur Amazon.ca avec le programme Magasinez avec vos points, ou encore contre des avantages de la vie courante comme des remises en argent, des cartes-cadeaux, des Récompenses Starbucks, et plus encore.

Nouvelle apparence

Dans ce cadre de ces changements, la TD renouvelle aussi l'aspect physique de ses cartes pour son offre exclusive de cartes personnelles et d'entreprise. Respectueuse de l'environnement, cette nouvelle version est faite à 90 % de plastique recyclé, ce qui représentera une économie annuelle de 18,5 tonnes de plastique à usage unique. Les clients actuels recevront la carte revampée quand leur carte expirera.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

