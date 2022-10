Jusqu'au 15 novembre : Le MEM - Centre des mémoires montréalaises présente les meilleurs clichés du concours photo autour du thème Montréal, faune et flore

MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La population montréalaise est invitée à découvrir les meilleurs clichés sélectionnés par le jury du concours photo du MEM - Centre des mémoires montréalaises, dans le cadre d'une exposition qui se tient jusqu'au 15 novembre 2022 au complexe Desjardins. Les photos, autour du thème « Montréal, faune et flore », sont les œuvres de photographes amateurs et professionnels qui ont fréquenté les parcs, les jardins et les boisés de la métropole.

1er prix - Tourisme Montréal La tétée, Jocelyne Feizo (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) 2e prix - Photo Service Repos dans l’herbe, Marie-Pier Lauzon (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) 3e prix - Espace pour la vie Attraction solaire, Mireille Goulet (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) 4e prix - Conseil jeunesse de Montréal Pileated Woodpecker, Sarah Ford (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

« J'invite la population montréalaise à découvrir le regard et la vision toute personnelle que nos citoyennes et citoyens ont de leur ville. Ce regard précieux et incontournable nous donne l'occasion, année après année, de rencontrer Montréal et de nous immiscer dans des lieux étonnants. Voici une belle occasion d'observer et de célébrer notre patrimoine à travers les lentilles de Montréalaises et de Montréalais de tous les quartiers, de tous les arrondissements, et de tous les âges », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

Depuis plus de 30 ans, le concours photo annuel du MEM a pour objectif de faire connaître, comprendre et découvrir la ville d'hier et d'aujourd'hui à partir du point de vue de sa population. Le concours est réalisé en collaboration avec Tourisme Montréal (prix d'une valeur de 2 000 $), Photo Service (prix d'une valeur de 1 000 $), Espace pour la vie (prix d'une valeur de 500 $) et le Conseil jeunesse de Montréal (chèques-cadeaux d'une valeur de 510 $).

À propos de nos partenaires

Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires.

Photo Service

Experts en photographie depuis trois générations, ils cherchent à apporter à chaque client le service maximum. En plus de sa boutique, Photo Service dispense des cours de photographie, imprime vos projets photo et loue du matériel.

Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

Le Conseil jeunesse de Montréal

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller le conseil de la Ville sur toutes questions relatives à la jeunesse et assurer la prise en compte des préoccupations des jeunes dans les décisions de l'administration municipale.

MEM - Centre des mémoires montréalaises

Le MEM - Centre des mémoires montréalaises poursuit et développe la mission du Centre d'histoire de Montréal en mobilisant la population de Montréal afin qu'elle contribue à mettre en valeur les identités montréalaises. Il rassemble et valorise les témoignages des diverses communautés pour raconter l'histoire de la ville. En 2023, le MEM ouvrira ses portes dans le Quartier des spectacles. D'ici là, plusieurs activités sont accessibles en ligne et dans différents quartiers de Montréal.

