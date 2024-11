Julien Morissette reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Outaouais

GATINEAU, QC , le 28 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Outaouais, est heureux de remettre le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Outaouais à l'artiste multidisciplinaire Julien Morissette. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été décerné par Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, lors du Gala Les Culturiades, organisé par Culture Outaouais, tenu au Château Montebello.

« Au cours des dernières années, Julien Morissette a offert des œuvres innovantes et d'une qualité exceptionnelle, créant un véritable engouement chez un public diversifié. Grand ambassadeur de sa région, il est très proactif dans la création de nouveaux projets et cumule les collaborations. Il s'est rapidement positionné comme une référence incontournable dans le domaine de l'art sonore et du balado à l'échelle nationale », ont mentionné les membres du comité d'évaluation du CALQ.

À propos de Julien Morissette

Julien Morissette est un réalisateur, concepteur et musicien originaire de l'Outaouais, où il vit et travaille. Depuis 2016, il a une pratique en arts numériques axée sur la création radiophonique et la mise en récit. Il a co-fondé le Festival de la radio numérique et la boîte Transistor Média qui se spécialise en baladodiffusion documentaire et en fiction audionumérique.

On lui doit la conception et réalisation de séries audio comme Daniel Bélanger : Rêve encore, L'heure de radio McGarrigle, La Scène nationale du son et Signal nocturne (Télé-Québec), Synthèses (QUB radio) et Les amours extraordinaires et Hantées (Radio-Canada). L'artiste a créé et conçu des installations audio présentées dans divers centres d'artiste, en plus de faire des conceptions sonores et radiophoniques pour la scène.

Pour découvrir le travail de Julien Morissette, une capsule vidéo est disponible sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Celle-ci porte sur l'œuvre Là où la poussière se dépose, une autofiction sonore et théâtrale réalisée avec Karina Pawlikovski.

Finalistes

Pour 2024, les finalistes à ce prix étaient :

Mishka Lavigne , autrice dramatique, traductrice littéraire et scénariste

, autrice dramatique, traductrice littéraire et scénariste Lauranne Faubert-Guay , chorégraphe et fondatrice du studio d'arts vivants Devenir(s) corps

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Outaouais

Culture Outaouais est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'offrir des services d'accompagnement et de formation qui répondent aux besoins professionnels et organisationnels des acteurs culturels de l'Outaouais ainsi que de valoriser, représenter et promouvoir le secteur culturel de l'Outaouais.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. lafabriqueculturelle.tv

