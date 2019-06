Julie Saucier nommée présidente et chef de la direction de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L'ÎLE-DES-SŒURS, QC, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) annonce la nomination de Julie Saucier à titre de présidente et chef de la direction. Mme Saucier succède à Éric Charbonneau, qui assurait la direction de l'APCIQ depuis sa création le 1er janvier 2019. M. Charbonneau reprend à temps plein ses fonctions de président de la Société Centris inc., la filiale technologique de l'Association.

Julie Saucier, présidente et chef de la direction de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (Groupe CNW/Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec)

Détentrice d'un baccalauréat en urbanisme de l'Université de Montréal, Julie Saucier est reconnue pour sa vaste expérience comme gestionnaire et sa capacité à développer et à s'entourer d'équipes performantes. Elle a travaillé dans le domaine des assurances pendant plus de 20 ans au sein d'entreprises telles que Travelers Canada, Croix Bleue et TD Assurance Meloche Monnex. Avant de joindre l'APCIQ, Mme Saucier occupait le poste de directrice générale de l'Institut d'assurance de dommages du Québec.

« Le conseil d'administration de l'APCIQ est très fier de pouvoir compter sur une personne de la trempe de Julie Saucier pour assurer la direction de son organisation », a indiqué Nathalie Bégin, présidente du conseil d'administration. « Mme Saucier est dotée d'une pensée stratégique aiguisée et elle est très motivée à l'idée de mettre ses talents au service du courtage immobilier. »

Julie Saucier est entrée en fonction le 3 juin 2019.

À propos de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 12 500 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L'Association est également un acteur important dans la mise en place de mesures favorisant l'accès à la propriété. Elle offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l'immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l'échange d'information de nature immobilière. L'Association a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal et possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l'immobilier du Québec.

SOURCE Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

Renseignements: Taïssa Hrycay, Directrice, Communications et relations publiques, 1 888 762-2440, ou 514 762-2440, poste 157, taissa.hrycay@apciq.ca; Nathalie Rochette, Directrice-adjointe, Communications et relations publiques, 1 888 762-2440, ou 514 762-2440, poste 238, nathalie.rochette@apciq.ca

Related Links

http://www.apciq.ca