Julie Lalonde joint Gestion d'actifs mondiale Walter à titre d'associée directrice

MONTRÉAL, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Gestion d'actifs mondiale Walter (« WGAM ») est heureuse d'annoncer la nomination de Julie Lalonde au poste d'associée directrice. Dans ce rôle, elle mettra à contribution son expertise diversifiée dans le secteur de la gestion d'actifs pour identifier des possibilités d'investissements, participer au développement des affaires et appuyer les entreprises en portefeuille dans leur croissance.

« Axée sur les résultats, Julie sera appelée à contribuer à tous les aspects des affaires, notamment grâce à sa connaissance tant du marché institutionnel que de celui du détail, explique Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur, Gestion d'actifs mondiale Walter. Dans le secteur institutionnel, Julie possède une grande compréhension des processus d'investissement et des stratégies, ce qui, jumelé à son expérience en marketing, sera un avantage pour positionner Gestion d'actifs mondiale Walter et ses entreprises en portefeuille auprès des investisseurs de ce secteur. »

Au cours de ses plus de 20 ans d'expérience, Julie Lalonde s'est distinguée dans des postes de haute direction auprès d'une des plus importantes firmes d'investissement au Canada, notamment à titre de vice-présidente exécutive, où elle dirigeait le développement des affaires et le service à la clientèle auprès des conseillers aux investisseurs et était également responsable des relations avec les plus importants partenaires stratégiques de la firme, représentant plus de 25 milliards $ d'actifs sous gestion. Elle y avait précédemment occupé le poste de vice-présidente, Service à la clientèle, Marketing et Stratégies de placement, Marchés institutionnels, après avoir acquis une solide expérience dans des postes de direction au sein de caisses de retraite de grandes entreprises.

« Le Groupe Walter a réussi à construire des équipes de très haute qualité dans ses unités d'investissement et je suis très enthousiaste d'avoir l'occasion de me joindre à des collègues de ce calibre, confie Julie Lalonde, associée directrice, Gestion d'actifs mondiale Walter. Dans l'équipe de Gestion d'actifs mondiale Walter, la perspective de pouvoir déployer l'ensemble de mon expertise et mettre à profit ma polyvalence pour contribuer au succès de notre plateforme me stimule énormément. »

À propos de Gestion d'actifs mondiale Walter

Lancée en 2018, Gestion d'actifs mondiale Walter est une plateforme de placements privés internationale qui offre aux firmes boutiques de gestion d'actifs et fournisseurs de services stratégiques novateurs et axés sur la croissance, du capital de développement et de l'expertise dans une approche basée sur un réel partenariat. Gestion d'actifs mondiale Walter fait partie de la Société financière Walter, l'unité d'investissement du Groupe Walter, un écosystème d'entreprises qui prospère depuis plus de 60 ans. www.walter-gam.com

SOURCE Gestion d’actifs mondiale Walter

Renseignements: Gestion d'actifs mondiale Walter : Amélie Plante, DDMG Communications, 514-975-9425, [email protected]