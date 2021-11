Julie Caron se démarque dans la catégorie "Professionnelle" Près de 73% des postes de gestion sont occupés par des femmes à TFO. Leur leadership et leur passion sont admirables et font notre force au quotidien. Parmi elles, Julie Caron, une ambassadrice hors pair de la cause de l'éducation francophone.

« L'annonce de Julie, Vice-présidente Continuum d'apprentissage, lauréate du prix « Professionnelle » 2021 de la Soirée Saphir est un symbole de fierté pour moi. J'ai beaucoup d'admiration pour son parcours. Cette distinction témoigne de son dévouement à l'éducation depuis plus de 30 ans et de son leadership, qui influence grandement les transformations essentielles de notre entreprise grâce à des initiatives novatrices pour desservir la communauté et permettre aux générations actuelles et futures de se révéler en développant leurs compétences d'employabilité. » - Michelle Séguin, Présidente, Directrice Générale par intérim de Groupe Média TFO.

Cette reconnaissance prestigieuse témoigne de la vision et du travail remarquable accompli par Julie qui, depuis son arrivée à TFO en 2011, s'investit sans relâche à développer des ressources de haute qualité en français pour accompagner tous les intervenants du milieu de l'éducation et soutenir les apprenant(e)s dans leur cheminement d'apprentissage et de construction identitaire, notamment en milieu minoritaire.

« Je remercie du fond du cœur la Fondation franco-ontarienne et les jurées pour cette reconnaissance qui me touche beaucoup ! Avoir pu assister à cette grande soirée aux côtés de toutes ces femmes exceptionnelles est un privilège. Le dévouement et l'énergie partagés sont des sources d'inspiration sans pareille qui motivent à toujours plus se dépasser pour la pérennité de la francophonie en Ontario. Je remercie toute l'équipe à Groupe Média TFO et nos partenaires de l'éducation avec qui nous créons des expériences d'apprentissage numérique d'excellence qui répondent aux besoins et aspirations des élèves. » - Julie Caron, Vice-Présidente Continuum d'Apprentissage, Groupe Média TFO.

Nouveauté 2021 : premier Prix Saphir Jeune Citoyenne Inspirante TFO

Depuis sept ans, la Soirée Saphir souligne les contributions de femmes exceptionnelles qui font rayonner la communauté franco-ontarienne. Au cours de la soirée du 18 novembre 2021, TFO a remis le tout premier Prix Saphir Jeune citoyenne inspirante TFO à Marème Racine Diongue.

Nous sommes très fiers de voir cette jeune femme porter haut les couleurs de la jeunesse citoyenne franco-ontarienne et remporter ce prix. Étudiante à l'école secondaire Ronald-Marion (Pickering), elle s'implique dans sa communauté depuis l'élémentaire pour transmettre son goût de l'engagement social et communautaire à ses pairs. Vice-présidente de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), élève conseillère pour le Conseil scolaire Viamonde, Ambassadrice Jeunesse/ Directrice de l'ACFO- Durham-Peterborough et fondatrice d'un club de justice sociale au sein de son école, elle est une réelle inspiration pour la relève et représente sans conteste les valeurs chères à TFO !

Par la création de cette nouvelle catégorie, TFO souhaite reconnaître l'implication, l'engagement social, communautaire ou environnemental des jeunes filles de l'élémentaire et du secondaire. Ce prix rappelle l'importance de cultiver le développement personnel des élèves et leurs aptitudes à remplir des responsabilités en tant que citoyennes du monde.

Toutes nos félicitations aux finalistes et lauréates de cette édition Soirée Saphir 2021 !

À propos de Julie Caron

Julie Caron est Vice-Présidente du Continuum d'apprentissage, au Groupe Média TFO. Depuis 30 ans, Julie Caron est passionnée d'éducation. Séduite par le potentiel d'impact des technologies et du numérique pour l'apprentissage, Julie joue un rôle clé dans le développement de la stratégie d'apprentissage numérique du Groupe Média TFO.

