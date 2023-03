Cette dirigeante expérimentée dans le domaine du transport aérien et des voyages a rejoint le conseil d'administration de Flair en 2021.

Julia Haywood est la première femme présidente du conseil d'administration d'une compagnie aérienne dans l'histoire du Canada .

EDMONTON, AB, le 23 mars 2023 /CNW/ - Flair Airlines a annoncé aujourd'hui que Julia Haywood a été élue présidente du conseil d'administration de la compagnie. Elle succède à Bill Hardy, président de longue date du conseil d'administration de Flair Airlines et ancien chef de l'exploitation, qui est décédé au début de l'année 2023.

Mme Haywood a rejoint le conseil d'administration de Flair en juillet 2021. Au cours de ses 20 ans de carrière, elle a occupé des rôles à responsabilité croissante, notamment en tant que vice-présidente exécutive et directrice commerciale de United Airlines, en tant qu'associée du Boston Consulting Group et dans diverses fonctions au sein d'autres entreprises de voyage en démarrage. Mme Haywood a passé son enfance à Arnprior, dans l'Ontario. Elle a étudié le commerce à l'université Laurentienne de Sudbury, en Ontario, et a obtenu un MBA à l'université de Melbourne en Australie et à l'UCLA en Californie. Elle a une jeune famille et connaît de première main le coût élevé des voyages au Canada.

"C'est un honneur et un privilège d'être élue présidente du conseil d'administration de Flair Airlines, dont la mission est d'offrir les tarifs les plus bas au Canada", a déclaré Mme Haywood. "J'ai appris à connaître la compagnie aérienne et ses plus de 1 000 employés à travers le Canada, qui sont fiers de leur travail et du service qu'ils offrent aux Canadiens. Je suis ravi de servir avec mes collègues directeurs en ce moment de transformation de l'industrie du transport aérien au Canada.

Stephen Jones, PDG de Flair Airlines : "Julia a été un ajout de poids à notre conseil d'administration en 2021, et nous sommes ravis de la voir diriger le conseil en tant que présidente. Elle croit en notre vision et nous fera profiter de sa solide expérience des affaires en tant que présidente. Nous sommes fiers qu'elle soit la première femme à présider le conseil d'administration d'une grande compagnie aérienne canadienne. Elle succède à Bill Hardy, qui a eu un impact durable sur Flair Airlines. J'ai travaillé en étroite collaboration avec Bill et je me réjouis d'avoir la même relation de travail avec Julia.

Grâce à son impact sur les tarifs aériens, Flair Airlines a permis aux Canadiens d'économiser plus de 252 millions de dollars canadiens en 2022, offrant une réduction de près de 60 % par rapport à la moyenne du marché pour les mêmes itinéraires avant la pandémie. Avec plus de 80 % des Canadiens qui considèrent les vols à bas prix comme une contribution importante à l'intérêt national, notre mission fondatrice reste résolue : nous sommes fiers d'être la première compagnie aérienne à bas prix du Canada.

Flair Airlines a pour mission d'offrir aux Canadiens des voyages abordables qui les reliant aux gens et aux experiences qu'ils aiment. Avec une flotte croissante d'avions Boeing 737, Flair se développe pour desservir plus de 35 villes à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.flyflair.com

