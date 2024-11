Flair Airlines lance la première garantie de ponctualité (GP) au Canada : On vous amène à bon port à l'heure, ou on vous dédommage

Flair prend les devants dans l'aviation canadienne -- en établissant une nouvelle norme de responsabilité

EDMONTON, AB, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Flair Airlines, la compagnie aérienne la plus abordable et fiable du Canada, élève les standards de l'industrie en introduisant la première garantie de ponctualité (GP) du pays. Déjà leader en matière de ponctualité et de taux de vols complétés, Flair est la seule compagnie aérienne au Canada à offrir cette garantie audacieuse -- avec la garantie d'une arrivée à l'heure ou d'une compensation. Quand les Canadiens recherchent un vol fiable, abordable et garanti d'arriver à l'heure, Flair est la solution.

« Notre engagement envers les passagers n'a jamais été aussi fort, » a déclaré Maciej Wilk, PDG intérimaire de Flair Airlines. « Avec la GP, nous élevons la barre dans l'aviation canadienne. La garantie est simple : Si on ne vous amène pas à l'heure, on vous dédommage. Aucune autre compagnie au Canada n'offre un tel niveau de responsabilité. On a confiance en nos opérations et nous mettons tout en jeu pour nos passagers. »

Les passagers qui réservent via flyflair.com recevront un bon de voyage de 60 $ si leur vol a plus de 60 minutes de retard ou est annulé dans les 72 heures précédant le départ. Ce n'est pas seulement une question de ponctualité -- c'est une promesse que Flair accorde une réelle valeur au temps et à la confiance de ses passagers.

Juliana Ramirez, vice-présidente de l'Innovation numérique et des produits auxiliaires, a partagé cet enthousiasme : « La GP est notre engagement à offrir le service que les passagers méritent. Nous sommes déterminés à regagner la confiance de nos clients. »

Avec la GP, Flair offre aux passagers la tranquillité d'esprit tout en faisant progresser l'industrie, en établissant une nouvelle norme de fiabilité et de responsabilité dans le transport aérien canadien. Pour plus d'informations sur son fonctionnement, veuillez consulter le page web de la GP.

À propos de Flair Airlines

Flair Airlines, la compagnie la plus verte et la plus fiable au Canada, avec des prix qui restent bas. Flair a pour mission d'offrir des voyages aériens abordables qui permettent aux Canadiens de se connecter aux personnes et aux expériences qu'ils aiment, à temps, à chaque vol. Avec une flotte en expansion de Boeing 737, Flair continue de croître pour desservir plus de 35 villes à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, la République dominicaine et la Jamaïque. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.flyflair.com.

Contacts Médias : Les membres des médias peuvent contacter [email protected] pour plus d'informations.