Flair FWD décolle : Commande à bord, site web axé sur le client et une nouvelle identité audacieuse pour la compagnie aérienne la plus fiable au Canada

VANCOUVER, BC, le 16 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Flair Airlines dévoile Flair FWD, une nouvelle plateforme audacieuse qui vise à offrir un voyage plus intelligent, plus fluide et plus enrichissant à travers le Canada et au-delà. Ce n'est pas qu'un slogan : Flair FWD se lance avec de vraies améliorations concrètes, notamment la première garantie de ponctualité de l'industrie, la commande de repas à bord via téléphone, des crédits proactifs en cas de retard, une expérience de réservation repensée, et un tout nouveau magazine de bord -- le tout sans augmentation des tarifs.

« Assez parlé de l'avenir du voyage -- nous sommes en train de le construire », déclare Maciej Wilk, PDG par intérim de Flair Airlines. « Flair FWD est notre engagement envers les passagers : meilleure technologie, meilleurs outils et une expérience client plus fluide. Nous accélérons, nous élevons les attentes, et nous offrons une valeur imbattable. »

Avec Flair FWD, des innovations concrètes sont déjà en vol :

Garantie de ponctualité : crédit pour un vol futur si votre vol est en retard de plus de 60 minutes, quelle qu'en soit la raison.

: crédit pour un vol futur si votre vol est en retard de plus de 60 minutes, quelle qu'en soit la raison. Commande à bord Immfly : commandez nourriture et boissons directement depuis votre téléphone -- sans chariot.

: commandez nourriture et boissons directement depuis votre téléphone -- sans chariot. Crédits-repas numériques iCoupon : sur les vols perturbés, les passagers peuvent choisir et échanger leurs repas selon leurs préférences.

: sur les vols perturbés, les passagers peuvent choisir et échanger leurs repas selon leurs préférences. Nouveau site web : une interface repensée pour une réservation plus rapide, plus simple, et conviviale sur mobile.

: une interface repensée pour une réservation plus rapide, plus simple, et conviviale sur mobile. Lancement du magazine de bord Voyage de Flair : conseils voyage, escapades originales et récits inspirants de notre réseau croissant de 35+ destinations.

Pour souligner ce lancement, Flair a organisé une soirée de présentation privée le 9 avril dans le quartier Gastown de Vancouver, suivie d'une exposition publique le week-end. Point central de l'événement : une installation photographique saisissante de Mackenzie Calle, photographe primée et exploratrice National Geographic, qui a voyagé avec Flair pour capter la transformation de la compagnie, sans filtre et en mouvement.

« Flair FWD, c'est notre façon de montrer -- pas seulement dire -- à quoi peut ressembler un meilleur voyage », ajoute Wilk. « Nous sommes la compagnie aérienne la plus fiable du Canada, et nous appliquons cette même rigueur pour améliorer chaque étape du parcours -- tout en gardant des coûts bas et une valeur élevée. »

D'autres fonctionnalités et partenariats seront annoncés dans les mois à venir alors que Flair FWD continue son déploiement à travers notre réseau au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en République dominicaine et en Jamaïque.

Pour les images de Flair FWD par Tomer Vitebsky, veuillez consulter ce lien.

À propos de Flair Airlines

Flair Airlines est la compagnie aérienne la plus fiable et la plus verte du Canada, avec pour mission de rendre le transport aérien abordable, accessible et agréable pour tous. Grâce à une flotte croissante d'avions Boeing 737 économes en carburant, Flair relie plus de 35 villes au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en République dominicaine et en Jamaïque. Flair FWD est notre engagement continu envers un voyage meilleur -- en offrant un service plus intelligent, des tarifs bas et des expériences qui dépassent les attentes.

Pour plus d'informations, visitez www.flyflair.com.

