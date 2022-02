QUÉBEC, le 6 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, et son épouse, Mme Pauline Théberge, tiennent à souligner le 70e anniversaire d'accession au trône de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

La princesse Elizabeth Alexandra Mary a accédé au trône, en 1952, à l'âge de 25 ans. Elle devenait, de ce fait, la souveraine des sept États indépendants du Commonwealth, dont le Canada. L'année 2022 marque donc le 70e anniversaire de son accession, ce qui constitue le plus long règne d'un monarque dans l'histoire du Royaume-Uni et du Commonwealth.

« Au cours de son règne, Sa Majesté a démontré son dévouement, sa résilience et son sens élevé du devoir. Je salue cette femme dont les sacrifices ont été nombreux et chez qui le don de soi n'est plus à prouver. Ainsi, c'est avec reconnaissance que je souligne, aujourd'hui, son jubilé de platine » a déclaré le lieutenant-gouverneur du Québec.

