Joyeux Tim des Fêtes! Tim Hortons offre ses pâtisseries, boissons et emballages des Fêtes dès ce mercredi au Canada

Le menu des Fêtes de Tim Hortons comprend le latte pain d'épices et avoine, le beigne de rêve mc chocolat et pain d'épices et le beigne de rêve mc fudge et bretzel, un cappuccino glacé et des chocolats chauds à la canne de bonbon, et plus encore!

TORONTO, le 14 nov. 2022 /CNW/ - À l'approche des Fêtes, Tim Hortons propose aux invités son très attendu menu saisonnier, qui comprend des pâtisseries et des boissons aux saveurs festives classiques comme le pain d'épices et la menthe poivrée. Tim Hortons offre également des gobelets à boissons chaudes, des boîtes à pâtisseries et des sacs pour commandes à emporter Joyeux Tim des Fêtes, parfaits pour les photos dans un décor hivernal!

« Lorsque nous créons notre menu des Fêtes annuel, nous cherchons à intégrer des saveurs qui sont réconfortantes et typiques de cette période spéciale de l'année », a déclaré le chef Tallis Voakes, directeur de l'innovation culinaire chez Tim Hortons. « Cette année, pour célébrer, nous mettons à l'honneur des saveurs classiques comme le pain d'épices et la menthe poivrée pour rappeler aux invités de bons souvenirs du temps des Fêtes en compagnie de leurs proches. »

Voici les boissons du menu des Fêtes 2022 de Tim Hortons :

Latte pain d'épices et avoine, une boisson crémeuse préparée à la main

Chocolat chaud à la canne de bonbon et chocolat chaud blanc à la canne de bonbon

Café infusé à froid aux noisettes grillées, préparé avec de la mousse d'espresso

Latte moka

Chocolat chaud Hershey's

Voici les pâtisseries du menu des Fêtes 2022 de Tim Hortons :

Beigne de rêve mc chocolat et pain d'épices et beigne de rêve mc fudge et bretzel, fraîchement préparés toute la journée

chocolat et pain d'épices et beigne de rêve fudge et bretzel, fraîchement préparés toute la journée Muffin choco-noisettes, rempli d'une délicieuse garniture chocolat et noisettes

Biscuit au sucre avec garniture

Les gobelets à boissons chaudes, les boîtes à pâtisseries et les sacs pour commandes à emporter Joyeux Tim des Fêtes auront de belles couleurs vives et de jolis motifs festifs, comme des boules à neige, des bas de Noël, des couronnes et des bonshommes de neige. Tim offrira également sa collection de marchandises des Fêtes dans ses restaurants participants partout au pays. Sortez votre liste de cadeaux! Plus de détails à venir bientôt!

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiennes et les Canadiens commandent le café de mélange original, les cafés Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®.

Renseignements: Pour en savoir plus, veuillez écrire à [email protected]