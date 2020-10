Journées pédagogiques : les services de garde en colère

MONTRÉAL, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les syndicats des services de garde affiliés à la CSN dénoncent vivement la décision d'imposer trois journées pédagogiques supplémentaires sans aucune consultation des travailleuses et des travailleurs des services de garde. « Depuis le début de la crise, les services de garde répondent présents, et ce, malgré le manque flagrant de considération du gouvernement. Cette annonce, c'est la goutte de trop. », s'est exclamée Annie Charland, présidente du secteur scolaire FEESP-CSN.

Les travailleuses et travailleurs des services de garde en milieu scolaire déplorent l'attitude méprisante du gouvernement et le manque de reconnaissance face à leurs responsabilités au sein de nos écoles. « Une école, c'est une équipe, c'est insensé de vouloir donner du répit à une partie de celle-ci en surchargeant l'autre. » de rajouter Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN. « Le son de cloche partout dans la province, c'est le ras-le-bol collectif. Le personnel de soutien est épuisé. »

La tenue de ces journées sera également d'une complexité importante, compte tenu du manque de personnel, de locaux et de la présence d'un nombre élevé d'enfants pendant celles-ci. « Le ministère doit entendre ce cri du cœur de la part du personnel des services de garde et organiser une réelle consultation avant de prendre ces décisions. Tout le monde y gagnerait » de conclure Jacques Létourneau, président de la CSN.

À propos

Le secteur scolaire de la Fédération des employé-es et employés de services publics (FEESP-CSN) regroupe 37 syndicats affiliés à la FEESP-CSN et représente environ 30 000 employés-es de soutien présents dans 31 centres de services scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones. Il représente notamment les classes d'emplois suivantes : les techniciennes en service de garde, les éducatrices en service de garde, le personnel administratif, les préposé-es aux élèves handicapés, les techniciennes en éducation spécialisée, les concierges et les ouvriers.

SOURCE CSN

Renseignements: Camille Godbout, Service des communications de la CSN, 514 809-7940, [email protected]

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/