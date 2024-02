Journées de la persévérance scolaire - LES CÉGEPS MOBILISÉS POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DES JEUNES ET DES ADULTES

MONTRÉAL, le 12 févr. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la 21e édition des Journées de la persévérance scolaire, qui se déroule du 12 au 16 février 2024, la Fédération des cégeps joint sa voix à celle du Réseau québécois pour la réussite éducative pour encourager les jeunes et les adultes de tous les niveaux d'enseignement à persévérer dans leurs études. Tout au long de la semaine, les cégeps organisent des activités de valorisation et de promotion pour les étudiantes et les étudiants (kiosque d'information, soirée d'études à la bibliothèque, concours). Ces initiatives s'ajoutent aux services d'aide à la réussite offerts à l'année dans les 48 établissements du réseau collégial public.

« Bien sûr, pour le Québec, il est incontournable que les jeunes obtiennent d'abord un diplôme du secondaire. Mais on doit encourager un plus grand nombre d'étudiantes et d'étudiants à poursuivre des études supérieures. La proportion de personnes qui passent directement du secondaire au collégial, soit à peine plus que 70 %, demeure en effet beaucoup trop basse. L'enjeu de la persévérance scolaire est aussi un défi pour l'enseignement supérieur, les emplois créés au Québec exigeant de plus en plus une formation collégiale ou universitaire. Par le biais de la formation préuniversitaire et technique, de la formation continue, de la formation aux entreprises et de leurs nombreux services d'aide à la réussite, les cégeps sont toujours au rendez-vous, mais doivent compter sur une mobilisation collective en soutien à la poursuite des études collégiales », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

Investir dans la réussite des jeunes et dans la formation des personnes en emploi

La Fédération des cégeps profite des Journées de la persévérance scolaire pour réitérer des souhaits déjà formulés au gouvernement lors des récentes consultations prébudgétaires. Afin d'accroître le taux de diplomation et de soutenir la persévérance scolaire, elle demande que les allocations octroyées dans le cadre du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur (PARES) soient maintenues au niveau de 2022-2023, et que ces sommes soient pérennisées et bonifiées au-delà de 2026.

En matière de formation des travailleuses et des travailleurs, les cégeps souhaitent par ailleurs atteindre davantage les profils de personnes qui échappent aux mesures actuelles du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit celles qui ne peuvent poursuivre leurs études qu'à temps partiel et qui ne sont pas admissibles aux mesures de soutien au revenu. La Fédération insiste pour que soient instaurés des incitatifs permettant à ces individus de s'engager dans des formations accélérées conduisant à des attestations d'études collégiales (AEC) dans les secteurs d'emploi en pénurie.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

