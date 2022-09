Journée québécoise de la prématurité - Une base de données pour les bébés prématurés

LONGUEUIL, QC, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Hier, 5 septembre 2022, 16 bébés sont nés prématurément lors de la Journée québécoise de la prématurité. Aujourd'hui, 16 bébés prématurés verront le jour. Demain, 16 autres bébés viendront au monde prématurément. Pour aider tous ces bébés, nous avons besoin de collecter, analyser et partager des données sur les naissances prématurées. Ceci permettra d'assurer un meilleur suivi médical des enfants prématurés tout au long de leur vie et de mieux comprendre et prévenir les maladies graves.

Un centre d'excellence permettrait d'avoir des données claires pour la prévention

Plus de 6000 bébés naissent prématurément chaque année au Québec, mais nous n'avons aucune donnée sur la qualité des soins ou la santé de ces bébés à long terme. Plusieurs provinces comme l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta le font déjà. Le Québec compile ce genre de données pour certaines maladies comme le cancer, mais rien n'est fait pour la prématurité. Il est pourtant essentiel de compiler ce type de données pour améliorer la santé des futurs bébés et leurs familles.

« Le plus gros enjeu actuel est que nous avons très peu de données sur les prématurés. Nous aimerions pouvoir analyser leur développement, leur performance scolaire, leur santé à l'âge adulte, etc. Ces informations sont essentielles pour permettre un meilleur suivi, et ainsi adapter les recommandations de santé pour les familles. » Dr Marc Beltempo, néonatologiste à l'Hôpital de Montréal pour enfants - CUSM

« Il est primordial d'être en mesure d'obtenir un portrait plus clair de la situation actuelle, afin de mieux évaluer et offrir les soins nécessaires à tous les bébés qui naissent prématurément. Ces données permettraient d'augmenter les chances de survie des bébés prématurés et de favoriser un rétablissement plus rapide. » Ginette Mantha, Fondatrice et Directrice générale de Préma-Québec

Aidez-nous à faire connaître et reconnaître la prématurité à travers le Québec.

À propos de Préma-Québec

Préma-Québec a pour mission d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés en offrant un appui éducatif, psychologique et financier à leurs parents. Créé en 2003, l'organisme est soutenu par des médecins, des infirmières et d'autres intervenants œuvrant en néonatalogie. C'est le seul organisme au Québec qui vient en aide aux parents d'enfants nés prématurément, de la naissance de leur poupon jusqu'à leur retour à la maison, et parfois même au-delà. Depuis sa fondation, Préma-Québec a aidé plus de 40 000 familles.

