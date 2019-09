Journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec - 17e édition : près de 110 000 visiteurs

« La thématique de cette année, L'environnement, c'est dans notre culture!, a permis de mettre en lumière les pratiques agroenvironnementales adoptées par les producteurs au fil des ans. Un gros merci aux familles agricoles ainsi qu'aux nombreux bénévoles qui ont contribué au succès de cette 17e édition », a déclaré le président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau.

Soulignons qu'un Sommet agroenvironnemental organisé par l'UPA et le laboratoire d'économie écologique de l'Université du Québec en Outaouais, aura lieu les 30 et 31 octobre prochain au Centre des sciences de Montréal. Cet événement permettra de souligner davantage les progrès accomplis dans le secteur agricole ces trente dernières années et de réitérer l'importance d'une démarche agroenvironnementale réfléchie, claire et cohérente au cours de la prochaine décennie.

« En région comme au Parc olympique de Montréal, des milliers de visiteurs ont pu constater la très grande passion des producteurs pour leur métier. Une autre édition réussie! », a continué la porte-parole de l'événement, Marie-Eve Janvier.

Présentée par l'UPA depuis 2003, cette activité familiale gratuite permet chaque année de visiter des fermes qui, en plus de leur accueil, offrent des dégustations de produits régionaux, démonstrations agricoles, rencontres avec des experts tels que vétérinaires et agronomes et, surtout, un contact privilégié avec les gens de passion qui se cachent derrière nos bons produits d'ici.

Les Montréalaises et Montréalais avaient aussi la chance de retrouver l'ambiance de la campagne au cœur de la métropole. Comme l'an dernier, on retrouvait au Parc olympique de Montréal animaux, végétaux, produits régionaux, restaurateurs de rues, spectacles pour la famille et, bien sûr, tout le savoir-faire des productrices et producteurs agricoles de chez nous.

L'UPA remercie les partenaires de l'événement : le Mouvement Desjardins, les bannières Provigo et Maxi, membres du groupe Loblaw, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, La Coop fédérée, Promutuel Assurance, la Fédération québécoise des municipalités, La Financière agricole du Québec, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, l'Ordre des agronomes du Québec, la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, le Campus Macdonald de l'Université McGill et La Terre de chez nous. Un merci spécial à VIA Pôle d'expertise en services-conseils agricoles.

