Journée Portes ouvertes - Palais de justice de Québec - Édifice Marc-André-Bédard - Le samedi 20 septembre 2025

QUÉBEC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Le 20 septembre prochain, les citoyennes et citoyens sont conviés à une journée Portes ouvertes au palais de justice de Québec - édifice Marc-André-Bédard - pour souligner la rentrée judiciaire annuelle du district de Québec. Cette activité sera sous le thème « Le système de justice à la rencontre du citoyen » et se déroulera entre 10 h 30 et 16 h 30.

DATE : Le samedi 20 septembre 2025 LIEU : Palais de justice de Québec - Édifice Marc-André-Bédard

300, boulevard Jean-Lesage à Québec HEURE : 10 h 30 à 16 h 30

De nombreuses activités sont au menu afin de mieux connaître les quatre tribunaux judiciaires, soit la Cour d'appel, la Cour supérieure, la Cour du Québec et la Cour municipale de Québec, d'échanger avec les acteurs de la communauté juridique et de découvrir le lieu souvent méconnu où se déroulent les activités judiciaires : le palais de justice de Québec.

De 10 h 30 à 16 h 30 : Présence de kiosques informatifs dans l'atrium animés par différents organismes et associations du milieu judiciaire, notamment le Barreau de Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), l'Aide juridique, Avocats sans frontières, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) ainsi que plusieurs autres qui accueilleront et échangeront avec les visiteurs.

: Présence de kiosques informatifs dans l'atrium animés par différents organismes et associations du milieu judiciaire, notamment le Barreau de Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), l'Aide juridique, Avocats sans frontières, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) ainsi que plusieurs autres qui accueilleront et échangeront avec les visiteurs. De 10 h 30 à 16 h 30 : Visites guidées du palais de justice d'une durée d'environ 30 à 40 minutes chacune.

: Visites guidées du palais de justice d'une durée d'environ 30 à 40 minutes chacune. De 14 h 30 à 16 h : Forum de discussion animé par le bâtonnier de Québec, Me Samuel Massicotte, qui proposera un échange stimulant entre la journaliste Isabelle Mathieu et huit juges provenant des quatre tribunaux judiciaires du Québec qui répondront à la grande question « en quoi consiste le travail d'un juge et pourquoi cela est si important ? ». Les personnes du public auront également l'occasion d'adresser leurs questions aux juges.

: Forum de discussion animé par le bâtonnier de Québec, Me Samuel Massicotte, qui proposera un échange stimulant entre la journaliste et huit juges provenant des quatre tribunaux judiciaires du Québec qui répondront à la grande question « en quoi consiste le travail d'un juge et pourquoi cela est si important ? ». Les personnes du public auront également l'occasion d'adresser leurs questions aux juges. De 16 h à 16 h 30 : Remise du prix Marc-André-Bédard par le professeur de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, monsieur Pierre Noreau , en collaboration avec l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, clôturera l'événement de cette journée particulière. Ce prix d'une valeur de 25 000 $ honorera une personnalité québécoise marquante dont l'engagement ou l'œuvre a favorisé une réforme législative en faveur de l'inclusion sociale et l'innovation juridique dans le cadre d'actions qui ont mis en évidence son courage et sa détermination.

En donnant un caractère public à la Rentrée judiciaire, les quatre Tribunaux du Québec veulent inspirer fierté et confiance chez les citoyens et citoyennes envers un système de justice solide, supporté par un large réseau de parties prenantes qui travaillent en équipe, dans l'intérêt des citoyens. Ils souhaitent que la compréhension des enjeux, des priorités et des initiatives porteuses qui concernent les tribunaux judiciaires du Québec favoriseront ainsi l'accès à la justice.

* Nous vous remercions de noter que les visiteurs accéderont au palais de justice en traversant des arches de sécurité, cela pouvant occasionner une certaine attente à prendre en considération.

Source : Tribunaux judiciaires du Québec - Paul-Jean Charest, responsable des communications, Courriel : [email protected], Téléphone : 581 995-5657