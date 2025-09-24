Journée portes ouvertes au palais de justice de Québec : Un franc succès!

QUÉBEC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - La journée portes ouvertes tenue le 20 septembre dernier au palais de justice de Québec dans le cadre de la rentrée judiciaire des tribunaux a été un franc succès. Près de 400 personnes, citoyennes et citoyens de la région de Québec, se sont déplacés pour prendre part aux différentes activités qui étaient au programme.

Outre la visite des kiosques d'information qui a suscité l'intérêt d'un bon nombre de participants, les visiteurs se sont dit ravis d'avoir effectué la visite guidée du palais de justice. Comme l'a mentionné une participante, « c'est un lieu que tout le monde connaît mais en même temps qui demeure méconnu pour la plupart des gens ». Cette visite guidée a permis de faire découvrir différentes facettes des lieux et des activités qui se déroulent au palais de justice que peu de gens ont effectivement la possibilité de connaître.

Le clou de cette journée portes ouvertes a été la rencontre des juges des quatre tribunaux judiciaires du Québec avec les gens du public. Pendant près de 90 minutes, les juges ont répondu aux questions de la journaliste Isabelle Mathieu.

Les questions les plus diverses ont été abordées : le sous-financement de la justice, le déroulement d'une procédure d'appel, y a-t-il trop d'actions collectives et devrait-on resserrer les critères d'autorisation, les juges peuvent-ils parfois avoir du mal à décider dans une cause qu'ils ont entendue, qu'est-ce qu'un témoin fiable et crédible, les cours municipales traitent-elles d'autres dossiers que les contraventions pour excès de vitesse ou de stationnement impayé, etc. Bref, une panoplie de questions qui ont permis à la fois de démystifier le travail et les responsabilités d'un juge et de mettre en lumière l'aspect humain de leur fonction, fonction qui, faut-il le rappeler, est au fondement même de la vie d'une société démocratique.

Remise du prix Marc-André-Bédard

La journée s'est terminée avec la remise du prix Marc-André-Bédard. C'est le professeur Pierre Noreau, président de L'Institut québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ), qui a procédé à la remise du prix Marc-André Bédard 2025 décerné à madame Rachel Cox, professeure au Département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Professeure à l'UQAM depuis 2009, avocate et chercheuse de renom, Rachel Cox s'est distinguée par ses travaux sur les violences dans les milieux de travail, le harcèlement sexuel et psychologique ainsi que sur les enjeux de santé et de sécurité au travail. Ses recherches, ses publications et ses interventions auprès de commissions parlementaires ont contribué à faire évoluer le droit du travail et la justice sociale au Québec, notamment lors de la récente réforme en matière de prévention et de recours en cas de violence à caractère sexuel dans le cadre du travail.

Le Prix Marc-André-Bédard de l'IQRDJ honore une personnalité québécoise marquante dont l'engagement et l'oeuvre ont favorisé des réformes législatives en faveur de l'inclusion sociale et de l'innovation juridique dans le cadre d'actions caractérisées par leur courage et leur détermination. D'une valeur de 25 000 $, le prix est attribué au récipiendaire, qui doit désigner à quel organisme communautaire, social ou juridique il propose de le voir versé, en son nom. Pour l'édition 2025, la professeure Cox a choisi l'Union des travailleuses et des travailleurs accidentés de Montréal (UTTAM).

SOURCE Tribunaux judiciaires du Québec

