Journée Portes ouvertes en inspection chez GCR en avril prochain

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) tiendra sa première journée « Portes ouvertes en inspection » le vendredi 17 avril prochain. S'adressant aux professionnels du bâtiment souhaitant faire carrière chez GCR, cette journée se tiendra à ses bureaux à Montréal ainsi que sur un chantier de construction où une inspection GCR sera réalisée.

Le Programme d'inspection 2025-2029 de GCR prévoit qu'à son terme 3 inspections seront effectuées sur chaque habitation neuve, dont une inspection obligatoire avant la fermeture des murs. « Les objectifs de notre programme d'inspection changeront la donne en matière d'inspection et de protection des acheteurs d'une habitation neuve. Ils sont à la fois ambitieux et stimulants. GCR devra engager au cours des prochaines années des inspecteurs, mais aussi des professionnels du bâtiment œuvrant en soutien afin de réaliser les cibles indiquées au programme d'inspection. Une activité comme la journée "Portes ouvertes en inspection" permettra aux personnes intéressées d'en savoir plus sur la réalité des inspecteurs de GCR et sur le déroulement d'une inspection en chantier », déclare le président-directeur général de GCR, Jean-Pascal Labrosse.

Plus précisément, les participants inscrits auront l'occasion en avant-midi d'être initiés au fonctionnement des inspections de GCR dans différentes activités, notamment en :

Discutant avec des inspecteurs, des conciliateurs et des chargés de projets aux travaux de GCR pour comprendre la réalité de leur travail ;

Mettant en pratique leurs connaissances sur des éléments inspectés en chantier d'habitations neuves ;

Écoutant une captation vidéo d'une inspection en chantier d'habitation neuve ( bodycam ) ;

) ; Discutant des parcours de carrière chez GCR en lien avec l'inspection.

De plus, en après-midi, ils pourront participer à l'inspection d'un chantier de construction d'une habitation neuve (des souliers à cap et un casque de sécurité sont obligatoires). Les places sont limitées pour cette activité.

Pour les personnes intéressées à participer à l'événement, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur le Programme d'inspection 2025-2029, cliquez ici.

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

SOURCE Garantie de construction résidentielle (GCR)

Renseignements : Jean-Sébastien Lapointe, Conseiller principal, Communications et Affaires publiques, Cellulaire : 438 837-4687, [email protected]