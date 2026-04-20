Achat d'une habitation neuve : vérifiez avant de signer!

MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) lance aujourd'hui une campagne à l'échelle du Québec afin de rappeler aux consommateurs l'importance de faire certaines vérifications avant de s'engager dans un projet d'achat ou de construction d'une habitation neuve. Destinée plus spécifiquement aux futurs et potentiels acheteurs, cette campagne mettra l'accent sur le fait qu'il est essentiel que ceux-ci fassent affaire avec un entrepreneur accrédité par GCR avant de signer un contrat, comme l'exige la loi. Ils s'assureront ainsi que leur propriété neuve est sous garantie et qu'elle sera inspectée par GCR lors de sa construction.

Plus précisément, la campagne comprendra une vidéo publicitaire -- déclinée en plusieurs formats -- expliquant au public l'importance d'avoir une propriété neuve sous garantie. Pour ce faire, elle fera un parallèle, sous un ton humoristique, entre des objets de tous les jours qui sont sous garantie et une habitation neuve. La vidéo publicitaire sera diffusée numériquement sur diverses plateformes. La campagne inclura également des espaces publicitaires dans divers radios à travers le Québec ainsi que dans d'autres médias d'information.

« Avoir une habitation neuve couverte par le plan de garantie obligatoire, c'est une sécurité pour le consommateur. En effet, non seulement diverses protections s'appliquent avant et après la prise de possession, mais en plus la propriété fera l'objet d'inspections en chantier par GCR, diminuant alors les risques qu'un pépin survienne en cours de chemin. Il est néanmoins primordial que le consommateur fasse d'abord et avant tout les vérifications nécessaires pour s'assurer que l'entrepreneur auquel il songe à faire affaire est accrédité par GCR avant de signer un contrat », souligne Jean-Pascal Labrosse, président-directeur général de GCR.

Le Répertoire des entreprises accréditées chez GCR : un outil avant-gardiste

GCR met à la disposition des consommateurs le Répertoire des entreprises accréditées, un outil en ligne comprenant des informations pertinentes sur chaque entreprise en construction résidentielle neuve accréditée au plan de garantie obligatoire. Parmi ces informations, soulignons, le statut de l'accréditation de l'entreprise, le nombre d'unités résidentielles inspectées par GCR, les non-conformités relevées lors des inspections ainsi que le nombre de dossiers de réclamations reconnus. Mentionnons également que le Répertoire indique en évidence lorsque le statut d'accréditation d'une entreprise est inactif. Dans ce cas, le consommateur ne doit pas signer un contrat avec une telle entreprise, sans quoi il ne pourra pas bénéficier de la garantie.

De plus en plus d'inspection d'ici 2029

Rappelons que le Programme d'inspection 2025-2029 de GCR prévoit que les habitations neuves assujetties au plan de garantie obligatoire seront inspectées 3 fois, dont une fois obligatoirement juste avant la fermeture des murs afin de vérifier un maximum d'éléments. L'augmentation des inspections se fera graduellement jusqu'au début 2029. Notons que les inspections menées par GCR s'effectuent alors que le bâtiment est en cours de construction.

Pour visionner la vidéo publicitaire et en savoir plus sur la campagne : https://www.garantiegcr.com/fr/verifiezavantdesigner/

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

SOURCE Garantie de construction résidentielle (GCR)

Renseignements : Jean-Sébastien Lapointe, Conseiller principal, Communications et Affaires publiques, Cellulaire : 438 837-4687, [email protected]