/R E P R I S E -- Un fort engouement pour la Journée « Portes ouvertes en inspection » de GCR/

MONTRÉAL, le 16 avril 2026 /CNW/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) est très fière de tenir la première édition de sa journée « Portes ouvertes en inspection » qui se déroulera le vendredi 17 avril (demain). Cette activité s'adresse aux professionnels du bâtiment souhaitant faire carrière chez GCR. Les participants auront l'occasion d'être initiés au fonctionnement des inspections de GCR dans différentes activités, que ce soit en échangeant avec des inspecteurs, conciliateurs et chargés de projets de l'organisme, qu'en assistant à une inspection menée par GCR sur une habitation neuve en cours de construction. Une centaine de personnes inscrites participeront à l'événement.

L'engouement pour la Journée « Portes ouvertes en inspection » a surpassé les attentes initiales. « Puisqu'il s'agit de la première édition, nous avions au départ tempéré quelque peu nos attentes. Or, nous avons dû ajuster le tir face aux très nombreuses inscriptions, ce qui est une bonne chose en soi. Nous avons comme participants non seulement des professionnels du bâtiment déjà bien établis, mais également de nombreux étudiants en inspection de bâtiment et en technologie de l'architecture. Il est clair que nous répéterons l'expérience », souligne le président-directeur général de GCR, Jean-Pascal Labrosse.

De plus en plus d'inspections en chantier d'ici 2029

Le Programme d'inspection 2025-2029 de GCR prévoit que les habitations neuves assujetties au plan de garantie obligatoire seront inspectées 3 fois, dont une fois obligatoirement juste avant la fermeture des murs afin de vérifier un maximum d'éléments. L'augmentation des inspections se fera graduellement jusqu'au début 2029. Pour atteindre les objectifs fixés par ce programme d'inspection, GCR devra engager divers professionnels du bâtiment qui agiront non seulement à titre d'inspecteur, mais également à titre de conseiller et d'expert technique au sein de l'organisme. L'activité « Portes ouvertes en inspection » s'inscrit dans l'optique de faire connaître GCR comme étant un employeur de choix dans le secteur de la construction résidentielle.

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

SOURCE Garantie de construction résidentielle (GCR)

Renseignements : Jean-Sébastien Lapointe, Conseiller principal, Communications et Affaires publiques, Cellulaire : 438 837-4687, [email protected]