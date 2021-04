MISSISSAUGA, ON, le 6 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, en cette Journée nationale des proches aidants, Carers Canada s'est associé à Petro-Canada CareMakers Foundation pour faire honneur aux 8,1 millions de proches aidants au Canada. La campagne nationale, « Expériences des proches aidants », met en valeur toute la richesse des expériences vécues par les proches aidants canadiens ainsi que les organismes qui les soutiennent.

La pandémie mondiale a créé une période d'incertitude sans précédent, et les mesures prises par nos gouvernements pour gérer la pandémie ont des conséquences imprévues sur le bien-être des proches aidants. Selon l'étude mondiale The Carer Well-Being Index qui mesure l'impact de la COVID-19 sur les proches aidants :

51 % des proches aidants au Canada disent que la pandémie a affecté négativement leur santé physique , comparativement à une moyenne de 46 % dans 12 autres pays.

70 % des proches aidants au Canada affirment que la pandémie a affecté négativement leur santé émotionnelle et mentale , comparativement à une moyenne de 61 % dans 12 autres pays.

Devenir un nouvel aidant et assumer des responsabilités accrues en matière de prestation de soins sont deux tendances qui ont clairement été observées pendant la pandémie. Douze pour cent des proches aidants canadiens en étaient à leur début à offrir des soins. Le temps consacré par les proches aidants à prodiguer des soins a augmenté de 28 % pour atteindre 26,6 heures par semaine.

« Nous savons que les proches aidants sont souvent épuisés par le stress lié à la prestation de soins combiné à leurs responsabilités personnelles, sans qu'ils puissent avoir accès à du soutien pour leur donner un répit, a déclaré Nadine Henningsen, chef de la direction de Carers Canada et de l'Association canadienne de soins et services à domicile. En fait, 29 % des proches aidants au Canada disent que le plus grand défi auquel ils ont été confrontés pendant la pandémie est l'incapacité de prendre une pause et 71 % disent se sentir plus épuisés que jamais auparavant. »

Au cours de la pandémie de COVID-19, les proches aidants au Canada ont assumé de plus grandes responsabilités dans la prestation et la gestion des soins de santé pour leurs proches, et ce avec un minimum de soutien de la part de leurs équipes de soins de santé.

41 % des proches aidants déclarent avoir des responsabilités accrues en matière de soins à domicile en raison de la pandémie.



64 % des soignants déclarent consacrer plus de temps à la gestion des rendez-vous chez le médecin.

« La pandémie a mis en lumière le rôle énorme et essentiel que jouent les proches aidants dans nos systèmes de santé et de soins sociaux. Pourtant, leurs contributions sont encore sous-évaluées sur les plans sociaux et financiers, a déclaré Shirlee Sharkey, présidente-directrice générale de SE Health. Si nous voulons aider les gens vivant à domicile le plus longtemps possible, nous devons repenser fondamentalement notre façon d'appuyer les proches aidants. »

« Il se dégage des expériences que nous avons vécues avec la COVID-19 que les gouvernements doivent investir dans nos systèmes de santé et de soins sociaux, afin que les patients et leurs soignants puissent s'épanouir là où ils veulent le plus être, c'est-à-dire à la maison, a déclaré Jo-Anne Poirier, présidente et chef de la direction de VON Canada. Bonifier la capacité à rendre des soins à domicile et favoriser l'accès aux soins de santé primaires sont deux priorités urgentes. »

Les restrictions et le confinement entourant la COVID-19 ont vraiment eu une répercussion sur les proches aidants. Selon l'étude mondiale, 44 % des proches aidants au Canada disent que les ordonnances de distanciation physique et de confinement ont eu pour effet de leur faire éprouver de l'isolement et de la solitude, comparativement à 34 % de la moyenne des 12 pays. « Notre programme Keeping Connected fournissait de la compagnie en ligne, et a soutenu de nombreux aînés vulnérables et leurs proches aidants qui, autrement, auraient été isolés socialement pendant la COVID-19 », a déclaré Leighton McDonald, président et chef de la direction de Closing the Gap Healthcare.

La technologie fait partie intégrante de nos vies et a une incidence importante sur ce que les proches aidants savent (notamment au niveau de l'accès à l'information et au soutien), ressentent (réseautage et liens sociaux) et font (établir des liens avec les fournisseurs de soins de santé et de services sociaux). Au cours de la pandémie, 52 % des proches aidants au Canada déclarent avoir une responsabilité accrue quant à la gestion des moyens technologiques. « Notre carrefour numérique de soins aux patients et à leur famille améliore l'expérience des soignants en offrant des mises à jour en temps réel sur les visites de soins, l'accès à des visites virtuelles d'infirmières, et des outils de communication de pointe qui aident à réduire le stress et le fardeau de la gestion des soins de santé à domicile », a déclaré Maureen Charlebois, infirmière en chef, Activités cliniques, Bayshore Soins de santé.

« Nous croyons que chaque aidant naturel devrait se sentir apprécié. La question de la prestation des soins est complexe et c'est un domaine qui a besoin de soutien et de transformation. Par l'entremise de Petro-Canada CareMakers Foundation, nous avons l'occasion d'offrir un soutien tangible aux organismes de bienfaisance de partout au Canada qui travaillent activement à soutenir les proches aidants », a déclaré Leila Fenc, directrice générale de Petro-Canada CareMakers Foundation.

Il est impératif d'offrir aux proches aidants le soutien dont ils ont besoin pour atténuer les tensions physiques, émotionnelles et financières. Que ce soit grâce à l'engagement du gouvernement fédéral ou des nombreux organismes qui travaillent avec les proches aidants et qui les soutiennent, notre objectif est d'accroître la sensibilisation par rapport aux ressources pour aider les proches aidants. Celles-ci leur permettent de relever les défis auxquels ils font face chaque jour, et mieux contrôler ce qu'ils pensent, ressentent et font pendant la COVID-19 et après. À cette fin, nous demandons aux gouvernements, aux employeurs, aux fournisseurs de soins de santé et de services sociaux et à tous les Canadiens de prendre le temps aujourd'hui de reconnaître et de soutenir les proches aidants en tant que partenaires essentiels de prestation de soins.

Lisez des témoignages sur la prestation de soins et joignez-vous à la conversation nationale sur les « Expériences des proches aidants » à https://www.carerscanada.ca/national-caregiver-day-campaigns/

À propos de Carers Canada

Carers Canada est une coalition nationale dont la mission est de faire en sorte que les proches aidants soient davantage reconnus et reçoivent plus de soutien. Grâce à un engagement coopératif, les membres de Carers Canada déploient des efforts afin de sensibiliser la population au rôle que jouent les proches aidants et de faire reconnaître leur travail ainsi que les défis qu'ils doivent relever. Carers Canada est un programme prioritaire de l'Association canadienne de soins et services à domicile (ACSSD). www.carerscanada.ca.

À propos de l'étude The Carer Well-Being Index

S'inscrivant dans le projet mondial Embracing Carers d'EMD Serono, l'étude The Carer Well-Being Index a été réalisée auprès de 9 044 proches aidants répartis dans 12 pays, dont 755 proches aidants canadiens non rémunérés. Le projet Embracing CarersMC a été créé afin de favoriser la reconnaissance des proches aidants et de sensibiliser la population au rôle crucial qu'ils jouent de manière informelle, et afin d'élaborer des solutions en collaboration avec les organismes regroupant des proches aidants à l'échelle mondiale.

