Journée nationale des peuples autochtones - La CSQ récompense la persévérance scolaire de quatre jeunes autochtones

MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) souligne avec fierté la Journée nationale des peuples autochtones. « C'est un moment privilégié pour mettre en valeur l'apport exceptionnel des Autochtones à la société québécoise. Profitons de cette journée pour célébrer leurs cultures, aussi riches et diversifiées les unes que les autres, et en apprendre davantage sur leurs réalités », fait valoir la vice-présidente de la CSQ, Anne Dionne.

La Centrale souscrit évidemment au Principe de Joyce, et l'idée de créer des bourses d'études CSQ destinées aux élèves autochtones pour aider à contrer l'abandon scolaire s'est progressivement dessinée comme une façon positive et concrète de favoriser la persévérance et la réussite éducatives des jeunes.

« Nous croyons fermement que la lutte contre les inégalités passe par l'éducation. La Centrale a mis sur pied, en janvier dernier, quatre bourses de 750 $, chacune destinée aux élèves autochtones de troisième secondaire, partout au Québec, parce que nous savons qu'il s'agit d'une période cruciale dans le parcours scolaire des jeunes et que nous souhaitons encourager les efforts qu'ils investissent dans leurs études », de renchérir Anne Dionne.

À la rencontre des lauréats

La Centrale est donc fière d'annoncer le nom des lauréats de la toute première édition des Bourses de persévérance scolaire autochtone CSQ en cette journée toute désignée.

Sincères félicitations à :

Gawi Audette-Basque, du Centre de développement de la formation et de la main-d'œuvre

Jade Bouchard , de l'École secondaire de l'Odyssée / Dominique-Racine

, de l'École secondaire de l'Odyssée / Dominique-Racine Michel Larouche , de l'Académie Lafontaine

, de l'Académie Lisa Angutigirk , du Centre d'éducation des adultes Qaunnaq

Il est possible d'en apprendre davantage sur le parcours de chacun des récipiendaires en visionnant les capsules vidéo disponibles ici.

« Nous avons été impressionnés et touchés par les différentes candidatures que nous avons reçues. Le comité de sélection tient à souligner la persévérance, la motivation et l'authenticité de ces jeunes qui nous ont ouvert une porte sur leur réalité et leurs projets d'avenir. Cette première édition est un succès. C'est un beau projet issu de travaux et de concertation qui se concrétise aujourd'hui », d'indiquer Sonia Ethier, présidente du comité de sélection et ex-présidente de la CSQ.

Rappelons que les candidatures devaient être déposées avant le 1er mai dernier et respecter les critères d'admissibilité. Un comité de sélection a ensuite procédé à l'évaluation des candidatures. Chaque année, les récipiendaires seront dévoilés le 21 juin.

« C'est un symbole fort pour nous et une façon concrète de souligner la Journée nationale des peuples autochtones. La Centrale milite depuis 50 ans contre la discrimination et pour l'égalité des chances », souligne la vice-présidente de la Centrale.

Rappelons que la CSQ représente aussi du personnel de l'éducation issu des communautés autochtones du nord du Québec et qu'elle a créé une plateforme Web de sensibilisation aux cultures et aux réalités autochtones pour offrir divers outils et ressources pour mieux comprendre les peuples autochtones et faciliter la collaboration.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

