Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2024 - Le gouvernement honore trois héros de la région des Laurentides

QUÉBEC, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Médaille pour acte méritoire au capitaine Carl Séguin ainsi que deux Citations de reconnaissance aux citoyens Christian Ouimet et David Botelho-Rastelli pour leurs interventions exceptionnelles lors d'incendies résidentiels.

Le 19 janvier 2022, le Service de sécurité incendie (SSI) de la Ville de Lachute est appelé à combattre un feu dans une résidence. Comme les conditions s'aggravent subitement et commandent un retrait stratégique, Carl Séguin et ses coéquipiers doivent ramper au sol vers la sortie, dans un nuage de fumée et de chaleur intense. Le capitaine se sent alors agrippé par un collègue qui veut l'évacuer, mais lui s'assure d'abord de la sécurité de sa recrue : il la soulève de terre afin de la faire passer par-dessus et devant lui pour qu'elle sorte en premier. M. Séguin a subi des brûlures graves pour la protéger.

Le 20 mai 2023 à Montréal, c'est un hasard si M. Christian Ouimet, pompier retraité du SSI de la Ville de Montréal, et M. David Botelho-Rastelli, pompier des SSI de la Ville de Montréal et de la Ville de Sainte-Thérèse en congé ce jour-là, se trouvent sur les lieux de l'incendie qui éclate dans un édifice à logements. L'expérience du métier leur permet de saisir l'urgence de la situation, et ils font tout en leur pouvoir pour rabattre les flammes, évacuer les résidents et faciliter le travail des policiers et des pompiers à leur arrivée sur les lieux.

« L'acte du capitaine Carl Séguin témoigne d'un courage remarquable et d'un leadership authentique. M. Séguin n'a pas hésité à aider sa coéquipière aux dépens de sa propre vie. Mes félicitations vont également à MM. Christian Ouimet et David Botelho-Rastelli : leurs réflexes de pompiers ont possiblement sauvé la vie de locataires. Ils ont démontré un esprit d'initiative et un altruisme évidents, en plus de contribuer significativement au travail des policiers et des pompiers. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je tiens à saluer le travail exceptionnel des citoyens et des pompiers qui n'ont pas hésité à intervenir dans cette situation périlleuse. Ils ont fait preuve d'un grand courage, et les distinctions remises aujourd'hui sont le reflet de la reconnaissance du Québec envers Carl Séguin, Christian Ouimet et David Botelho-Rastelli, qui ont fait tout ce qui était possible pour aider et protéger leurs concitoyens. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je tiens à exprimer toute ma fierté et ma reconnaissance envers le capitaine Carl Séguin pour son acte de bravoure exceptionnel. Son dévouement, son professionnalisme et son courage inébranlable reflètent les valeurs les plus élevées de notre communauté. Nous avons la chance inestimable de pouvoir compter sur des héros comme M. Séguin, dont l'engagement dépasse de loin le devoir. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets Protection de l'eau et Biodiversité) et députée d'Argenteuil

« Cet événement est un rappel permanent des sacrifices consentis par les pompiers et leurs familles ainsi que des risques auxquels les braves hommes et femmes qui portent l'uniforme font face quotidiennement alors qu'ils assurent la sécurité des familles québécoises. Nous pouvons compter au quotidien sur l'engagement de milliers de pompières et de pompiers. Je suis donc fier de rendre hommage à ces pompiers qui se sont démarqués et je salue leur bravoure et leur dévouement. »

Mario Laframboise, whip en chef du gouvernement et député de Blainville

Ce sont 13 Médailles pour acte méritoire, 5 Croix de courage, 2 Citations d'honneur et 22 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.





La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

