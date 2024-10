Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2024 - Le gouvernement honore quatre héros de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Croix de courage au pompier Maxime Sullivan ainsi qu'une Médaille pour acte méritoire aux pompiers Gaston Simard, Gaston Gagnon et Jean-Philippe Pelletier pour leurs interventions exceptionnelles de sauvetage auprès de deux personnes risquant la noyade.

Le 20 juin 2023, les équipes du Service de protection contre l'incendie de Québec ont porté secours à une femme tombée à l'eau au Parc de la Chute-Montmorency, dans une zone à haut risque entre la chute principale et le barrage. Bien ancré avec l'aide de ses collègues, le pompier Jean-Philippe Pelletier a affronté le fort courant et les roches glissantes pour se rendre jusqu'à la victime, la sécuriser et la retenir avec ses jambes en attendant l'arrivée d'un deuxième sauveteur. Ensemble, ils ont réussi à extirper la victime semi-consciente et à l'amener sur la rive. L'équipe du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux a alors pris la relève pour terminer l'évacuation.

Quant aux pompiers Maxime Sullivan, Gaston Simard et Gaston Gagnon, du Service de sécurité incendie de la Ville de Baie-Saint-Paul, ils ont sauvé la vie d'une personne âgée qui s'est retrouvée piégée dans son logement inondé le 1er mai 2023. Dans cette situation d'urgence imprévisible et critique, Maxime Sullivan a assumé le risque de s'introduire dans le bâtiment par une petite fenêtre du sous-sol, la seule issue encore accessible, afin d'en extirper la victime in extremis. Ses deux collègues, MM. Simard et Gagnon, lui ont apporté une aide efficace tout au long de l'intervention.

« Le leadership et le degré de professionnalisme démontrés par M. Jean-Philippe Pelletier ont permis d'intervenir pour sauver la vie d'une femme dans un milieu périlleux. Je salue ses compétences et la maîtrise de soi dont il a fait preuve. Je félicite également les trois pompiers Maxime Sullivan, Gaston Simard et Gaston Gagnon, qui ont réalisé une opération tout aussi cruciale pour secourir une personne âgée lors des inondations historiques de l'an dernier à Baie-Saint-Paul. Leur courage se devait d'être souligné. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je tiens à féliciter nos quatre héros pour leur courage, leur efficacité et leur rapidité d'action dans ces situations extrêmement critiques où il était question de vie ou de mort. Ils ont mis à profit leurs compétences professionnelles, travaillé en équipe pour le plus grand bien des citoyens et accepté d'affronter le danger. Grâce à eux, des drames ont été évités et des vies ont été sauvées. C'est tout à leur honneur ! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je salue le courage exemplaire de ces personnes d'exception, dont l'engagement inébranlable face au danger incarne un symbole puissant pour notre communauté. Par cet acte, ils ont non seulement sauvé des vies, mais ils ont aussi rappelé à tous qu'ils sont de véritables gardiens de notre sécurité. »

Jean-François Simard, président de la Commission des finances publiques et député de Montmorency

« Il est essentiel de mettre en lumière le courage de ces héros locaux que sont Maxime Sullivan, Gaston Simard et Gaston Gagnon. Ces hommes ont non seulement risqué leur propre sécurité pour sauver une vie, mais ils ont aussi incarné la force de notre communauté face à l'adversité. Je suis profondément reconnaissante envers ces pompiers, qui ont rappelé à tous l'importance de la solidarité et du dévouement au service des autres. »

Kariane Bourassa, adjointe parlementaire du ministre de la Justice et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Ce sont 13 Médailles pour acte méritoire, 5 Croix de courage, 2 Citations d'honneur et 22 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.





La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

