Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2024 - Le gouvernement honore M. Sylvain Dufresne

QUÉBEC, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec décerne à M. Sylvain Dufresne, auparavant directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Terrebonne, une Citation d'honneur, qui récompense sa contribution exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie.

Aujourd'hui directeur général adjoint de la Ville de Terrebonne, M. Dufresne a déployé l'essentiel de ses 34 dernières années de carrière dans le domaine de la sécurité incendie et civile. L'engagement de M. Dufresne sur plusieurs fronts pour améliorer la formation des pompiers, leur sécurité et celle des collectivités de même que sa participation à nombre d'initiatives visant la protection des personnes aînées, telles que Voisin secours, ont grandement favorisé le développement de la sécurité incendie à l'échelle nationale.

« Au-delà des tâches attendues d'un combattant du feu et d'un gestionnaire, M. Dufresne a agi autant sur le plan de la formation des pompiers, des officiers et des préventionnistes que sur celui de la prévention. Il s'est beaucoup investi dans plusieurs dossiers majeurs afin de faire évoluer le milieu de l'incendie et ses acteurs. Au nom du gouvernement du Québec, il était important de reconnaître sa contribution exceptionnelle pour faire du Québec un lieu encore plus sécuritaire. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis heureuse de rendre hommage à M. Dufresne, qui a contribué de façon remarquable au développement et à la promotion de la sécurité incendie au Québec. Je salue son engagement profond dans la sécurité des pompiers et de la population, notamment celle des personnes âgées. Son travail de longue haleine suscite notre reconnaissance. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Ce sont 13 Médailles pour acte méritoire, 5 Croix de courage, 2 Citations d'honneur et 22 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.





La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

