Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2024 - Le gouvernement honore M. Éric Brus, de la région de l'Estrie

QUÉBEC, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Médaille pour acte méritoire à M. Éric Brus, directeur par intérim du Service de sécurité de Compton au moment des faits, pour le sauvetage exceptionnel qu'il a réalisé lors d'un grave accident routier survenu entre un véhicule et un camion lourd le 15 mars 2021.

M. Brus, qui avait alors aperçu un énorme panache de fumée de sa résidence, s'était rendu directement sur les lieux pour secourir la personne coincée dans son véhicule en feu. Il avait réussi à l'extirper après avoir tiré sur la porte du côté conducteur de toutes ses forces, puis à la transporter en lieu sécuritaire pour commencer les manœuvres de réanimation. À l'arrivée des pompiers, la victime était inconsciente, mais son cœur battait toujours. Or, l'aventure ne s'est pas terminée là : M. Brus s'était affairé ensuite à coordonner les opérations, puis avait demandé l'aide de renforts du Service de sécurité de la Ville de Waterville puisque l'incendie s'intensifiait au milieu d'un trafic intense. Il a même procédé à la mise en place d'un détour temporaire.

Citations :

« Nous sommes fiers d'honorer M. Brus, qui connaît très bien les enjeux de sécurité à respecter dans de telles situations de collision causant un incendie. La fenêtre d'intervention était extrêmement limitée, et malgré cela, il a procédé à un sauvetage courageux dans le but de sauver une vie tout en coordonnant la suite des opérations pour assurer une circulation routière sécuritaire. Je le félicite et le remercie pour son esprit d'initiative, son geste héroïque et son leadership. Nous sommes bien fiers de pouvoir compter sur lui en Estrie. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« M. Éric Brus a fait preuve d'un courage remarquable et d'un engagement sans faille en intervenant dans des circonstances extrêmement dangereuses. La municipalité de Compton peut être fière et s'estimer heureuse d'avoir parmi ses citoyens un homme qui n'hésite pas à risquer sa vie pour sauver celle des autres. Grâce à son action rapide et déterminée, une tragédie a pu être évitée. Son dévouement et son sens aigu de la responsabilité sont un exemple inspirant pour toute la communauté. »

Geneviève Hébert, whip adjointe du gouvernement et députée de Saint-François

Faits saillants :

Ce sont 13 Médailles pour acte méritoire, 5 Croix de courage, 2 Citations d'honneur et 22 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.





La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

Source Maxime Bélanger Attaché de presse Cabinet du ministre de la Sécurité publique 438 838-3952 [email protected] Information Relations médias Direction des communications Ministère de la Sécurité publique 418 646-6777, poste 30274 [email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique