Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2024 - 42 récipiendaires à l'honneur

QUÉBEC, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a honoré 39 membres d'un service de sécurité incendie ou d'une brigade industrielle et 3 citoyens lors d'une cérémonie de reconnaissance. Cet événement a permis de souligner le mérite, le courage et l'altruisme remarquables dont ont fait preuve ces Québécois et Québécoises en portant secours à des personnes en danger, en plus d'honorer des personnes ayant contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie au Québec.

Ce sont 13 Médailles pour acte méritoire, 5 Croix de courage, 2 Citations d'honneur et 22 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.

Citation :

« Les faits et les exploits relatés aujourd'hui témoignent non seulement du haut degré de professionnalisme dont font preuve nos pompiers et pompières pour nous protéger, mais également du dévouement hors du commun de citoyens facilitant leur travail lors d'une intervention. Je tiens à féliciter et à remercier les 42 Québécois et Québécoises. Leur bravoure, leur dépassement de soi et leur engagement héroïque méritent d'être célébrés. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Des Médailles pour acte méritoire, des Croix de courage, des Citations d'honneur et des Citations de reconnaissance ont été remises aujourd'hui. La Médaille pour acte méritoire est décernée à un membre d'un service de sécurité incendie ou d'une brigade industrielle qui a fait preuve d'un leadership remarquable ou de dépassement de soi lors d'une intervention à caractère exceptionnel; La Croix de courage honore un membre d'un service de sécurité incendie ou d'une brigade industrielle qui a accompli un acte d'héroïsme au péril de sa vie lors d'une intervention; La Citation d'honneur rend hommage à une personne ou à un organisme ayant contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie; La Citation de reconnaissance souligne les actions d'une personne qui a facilité le travail des membres d'un service de sécurité incendie lors d'un événement nécessitant leur intervention.

courage, des Citations d'honneur et des Citations de reconnaissance ont été remises aujourd'hui. La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Source : Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]