Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes - Montréal invite la population à se souvenir de l'attentat antiféministe de Polytechnique

MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal invite la population à se recueillir à 17 h, en mémoire des 14 femmes assassinées à Polytechnique il y a 34 ans, le 6 décembre 1989.

Pour la 10e année consécutive, entre 17 h et 22 h, le ciel de la métropole sera illuminé en mémoire des victimes. À 17 h 10, heure à laquelle les premiers coups de feu ont été tirés le 6 décembre 1989, les 14 faisceaux lumineux seront allumés l'un après l'autre, à quelques secondes d'intervalle, à l'appel du nom des femmes qui ont perdu la vie lors de cet attentat antiféministe. Une minute de silence sera ensuite observée et 14 roses seront déposées devant la mosaïque des photos des victimes. Soulignons par ailleurs que les drapeaux de l'hôtel de ville seront mis en berne en cette Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes.

« Le 6 décembre 1989, 14 jeunes femmes ont été assassinées à Polytechnique, dans un attentat antiféministe. Celles et ceux qui étaient assez vieux pour comprendre ce qui venait de se passer se souviendront toujours de l'onde de choc qui a été ressentie et du terrible vide qui a suivi. Trente-quatre ans plus tard, c'est notre devoir de continuer d'expliquer aux plus jeunes la signification profonde du 6 décembre 1989. On doit s'assurer que ce jour sombre de notre histoire ne soit pas oublié et qu'il ne se répète jamais. L'attentat de Polytechnique a marqué un tournant, en éveillant Montréal et le Québec aux ravages des violences faites aux femmes et aux filles. Les dernières années nous ont malheureusement démontré que le travail n'est pas terminé. Les femmes et les filles sont encore trop souvent victimes de violence et doivent encore se battre pour l'égalité. Notre administration demeure déterminée à continuer de travailler pour protéger nos femmes et nos filles et bâtir une société plus juste », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le 6 décembre 1989, en début de soirée, un tireur a tué 13 étudiantes et une employée de Polytechnique Montréal parce qu'elles étaient des femmes qui étudiaient ou travaillaient dans un domaine réservé traditionnellement aux hommes. Il a aussi blessé 13 autres personnes. Cet attentat antiféministe a profondément marqué les familles et les proches des victimes, ainsi que la population du Québec.

Organisée par la Ville de Montréal, en collaboration avec le Comité mémoire, Polytechnique Montréal et Moment Factory, la commémoration sur le mont Royal est l'occasion de continuer de dénoncer toute forme de violence à l'endroit des femmes et des filles ainsi que de réaffirmer les valeurs fondamentales d'égalité et d'équité entre les femmes et les hommes.

Initiatives de la Ville de Montréal

Les violences envers les filles et les femmes n'ont tout simplement pas leur place dans notre société. En cette journée de commémoration, la Ville de Montréal réitère fermement son engagement à les prévenir et à porter une attention toute particulière aux violences faites aux jeunes filles, aux femmes autochtones et issues de la diversité, aux communautés LGBTQ2IA+, aux femmes en situation de handicap ou d'itinérance.

Face aux violences faites aux femmes et aux filles, nous avons une responsabilité collective d'agir et c'est pourquoi la Ville de Montréal pose des gestes concrets pour lutter contre les violences faites aux femmes et promouvoir des relations égalitaires entre les hommes et les femmes.

Voici quelques-unes des actions de la Ville :

Adoption d'une déclaration contre les violences sexuelles au conseil municipal (2018) ;

Adhésion à l'initiative mondiale « Des villes sûres et des espaces publics sûrs » d'ONU Femmes (2019) ;

Modification du panneau identifiant la place du 6 Décembre 1989 pour y préciser que les 14 femmes assassinées l'ont été lors d'un attentat antiféministe (2019) ;

Adoption d'une déclaration visant à lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales au conseil municipal (2021) ;

Soutien à des initiatives communautaires de prévention des violences sexuelles ;

Obtention de la certification « Milieu de travail engagé contre la violence conjugale » (2023) ;

Développement de logements sociaux et aide à la création de maisons d'hébergement d'urgence pour femmes en situation d'itinérance et pour femmes victimes de violence conjugale ;

Mise en place d'une section spécialisée en violence conjugale au SPVM.

Pour toute information en lien avec les activités de commémoration, consulter le site web : https://www.polymtl.ca/6decembre/

