Journée montréalaise dédiée à Nelson Mandela - L'hôtel de ville accueille l'exposition « Montréal sur les traces de Mandela : 30e anniversaire de Nelson Mandela à Montréal »

MONTRÉAL, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le 19 juin 1990, Nelson Mandela et sa femme Winnie Mandela étaient accueillis par le maire Jean Doré et 15 000 personnes sur le Champ-de-Mars, à quelques pas de l'hôtel de ville. Cette visite mémorable du leader de la lutte contre l'apartheid s'inscrivait dans le cadre de la tournée mondiale de mobilisation pour l'abolition de l'apartheid, après avoir vécu 27 ans en prison en Afrique du Sud.

« En s'arrêtant à Montréal, le leader de la résistance sud-africaine reconnaissait la contribution de la métropole dans la lutte contre l'apartheid. L'engagement de Montréal contre le racisme ne s'est jamais démenti depuis. Aujourd'hui encore, nous travaillons pour une cohabitation harmonieuse et l'inclusion de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. L'exposition qui est consacrée à la visite de Nelson et Winnie Mandela dans notre ville illustre tout le chemin parcouru depuis 30 ans », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Pour souligner le 30e anniversaire du passage du premier président noir de l'Afrique du Sud et lauréat du prix Nobel de la paix dans la métropole québécoise, le parvis de l'hôtel de ville accueille, jusqu'en décembre 2020, l'exposition « Montréal sur les traces de Mandela : 30e anniversaire de Nelson Mandela à Montréal ». L'exposition illustre la journée historique du 19 juin 1990. Elle retrace également le legs laissé par Mandela en matière d'inclusion, de cohabitation harmonieuse et de lutte contre les discriminations et le racisme.

Nelson Mandela est né en 1918 à Mvezo, en Afrique du Sud. Leader de la lutte contre le régime d'apartheid, ce dernier a été emprisonné en 1964 et libéré le 11 février 1990. Quatre ans plus tard, il a été élu à la tête du pays, devenant ainsi le premier président noir de l'Afrique du Sud. Mandela est décédé le 5 décembre 2013 à Johannesburg, à l'âge de 95 ans.

En 2018, à la suite d'une mobilisation citoyenne, la Ville de Montréal a fait du 11 février la « Journée montréalaise dédiée à Nelson Mandela ». C'est en effet le 11 février 1990 que Nelson Mandela a été libéré, après 27 ans d'emprisonnement en Afrique du Sud. Quelques mois avant sa venue à Montréal, en juin 1990, l'administration Doré avait signé la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale.

