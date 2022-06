Journée mondiale pour le service public - Les Nations Unies octroient un prestigieux prix à la CNESST

QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) brille à l'international en recevant, dans sa catégorie, un prix des Nations Unies pour la fonction publique 2022 (page en anglais seulement).

Ce prix est la plus prestigieuse reconnaissance internationale d'excellence dans la fonction publique. Il récompense les institutions de service public du monde entier qui contribuent et réalisent des projets créatifs, dans le but de rendre leur administration publique plus efficace et réactive. Les Prix des Nations Unies pour la fonction publique promeuvent le rôle, le professionnalisme et la visibilité des fonctions publiques dans le monde.

Les actions de la CNESST ont des répercussions sur l'égalité des sexes, la justice économique, l'équité sur le marché du travail, l'autonomisation des femmes, la réduction des inégalités et des écarts salariaux, ainsi que sur l'application de lois antidiscriminatoires. Elles démontrent le souci constant d'équité, d'éthique et de solidarité sociales. Elles constituent ainsi une concrétisation du principe de durabilité sociale à l'échelle du Québec.

La CNESST tient à souligner la collaboration du ministère des Relations internationales et de la Francophonie pour l'élaboration du dossier de candidature La mise en œuvre de la Loi sur l'équité salariale au Québec, ainsi que le dépôt de celui-ci, en décembre 2021.

« Il s'agit d'une belle reconnaissance pour le Québec. Chaque jour, ce sont des centaines de travailleuses et de travailleurs qui ont à cœur de fournir aux citoyens les services de qualité auxquels ils ont droit. Leur contribution est maintenant reconnue au sein de la fonction publique internationale. Nous bénéficions d'une expertise unique au sein même de nos institutions et nous servons de modèle aux autres provinces et pays. Nous pouvons en être fiers. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Québec est un acteur engagé en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le Prix des Nations Unies pour la fonction publique remis à la CNESST reconnaît son action en la matière, et ce en cohérence avec les objectifs de développement durable. Je tiens à féliciter toute l'équipe de la CNESST pour cette distinction d'excellence! »

- Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis très fière que les actions de la CNESST rayonnent à l'international et soient reconnues par ce prix de l'ONU. Il est décerné pour souligner le travail des fonctions publiques dans le monde entier, et je remercie les équipes de la CNESST pour leur travail exceptionnel. Je les remercie également pour leur engagement de tous les jours et je partage ce prestigieux prix avec l'ensemble des membres de la fonction publique québécoise qui se dévouent pour un service public de qualité au Québec. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

« Cette éminente distinction reconnait les actions transformatives de la CNESST et représente une grande fierté pour tout le Québec. En collaboration avec ses partenaires, la CNESST a su se bâtir une expertise unique au monde. Les employeurs du Québec sont fiers et très heureux d'y contribuer comme membres du conseil d'administration de la CNESST. »

- Conseil du patronat du Québec, Fédération des chambres de commerce du Québec, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante - Québec, Association minière du Québec inc., Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec

« Ce prix prestigieux est la preuve que les actions entreprises par la CNESST sont en ligne directe avec le principe central du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies : ne laisser personne de côté. Nous sommes très heureuses, à titre d'organisations syndicales membres du conseil d'administration de la CNESST, de pouvoir y contribuer. »

- Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, Confédération des syndicats nationaux, Centrale des syndicats démocratiques, FTQ-Construction, Syndicat canadien de la fonction publique-Québec, Syndicat des Métallos

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

