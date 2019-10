Journée mondiale du don d'organes et de la greffe - André Fortin invite la ministre McCann à rouvrir le Centre de prélèvement d'organes de l'hôpital Sacré-Cœur

QUÉBEC, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le porte-parole libéral en matière de santé, M. André Fortin, a profité de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe afin de demander une fois de plus à la ministre Danielle McCann de revenir sur sa décision de fermer le Centre de prélèvement d'organes de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

La ministre a tout en son pouvoir pour remettre les services en place. C'est une décision purement administrative et qui manque cruellement d'humanité qu'elle a prise vendredi dernier en catimini.

Le centre a été implanté en 2013 avec l'objectif de sauver plus de vies en favorisant l'accès aux lits de soins intensifs et du bloc opératoire en plus d'assurer la présence permanente d'une équipe dédiée au prélèvement de dons d'organes. Près de 1 000 prélèvements y ont été effectués depuis son ouverture.

« Une fois de plus, je demande à la ministre de la Santé de faire la seule chose qui s'impose, si elle a réellement l'intérêt des patients à cœur, maintenir le centre de prélèvement d'organes de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. »

André Fortin, député de Pontiac et porte-parole libéral en matière de santé et de santé publique

En cette Journée mondiale du don d'organes et de la greffe, nous vous rappelons à quel point les dons d'organes peuvent sauver des vies. Nous vous invitons à signer votre carte et à en parler avec vos proches.

