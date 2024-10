Journée mondiale de la santé mentale - Lancement de services visant à améliorer l'accès aux soins en santé mentale à Québec

QUÉBEC, le 10 oct. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, accompagné du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, et du maire de Québec, Bruno Marchand, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de services visant à diminuer le recours à l'hospitalisation des personnes présentant un trouble de santé mentale sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.

Ces mesures sont l'unité d'intervention brève en psychiatrie, l'hospitalisation psychiatrique à domicile et l'équipe d'accompagnement bref dans la communauté. Elles ont pour objectifs :

de prévenir l'hospitalisation ou de l'abréger, favorisant ainsi le maintien de la personne dans son milieu de vie ou son retour rapide;

d'éliminer les processus hospitaliers parfois lourds et stigmatisants;

de créer une nouvelle culture de soins où l'expertise psychiatrique et les expertises spécialisées en santé mentale sont offertes en dehors du milieu hospitalier, dans la communauté et dans les milieux de vie de la population.

Équipe d'accompagnement bref dans la communauté (ABC)

L'équipe ABC fournit des services à des personnes en situation de crise de santé mentale qui se sont présentées à l'urgence ou qui sont susceptibles d'y recourir, à défaut d'avoir une réponse immédiate et adéquate à leurs besoins. Cette équipe clinique est composée de travailleuses et travailleurs sociaux, d'éducatrices et éducateurs, d'infirmières, d'une infirmière praticienne spécialisée en santé mentale et d'un ou une psychiatre. Elle offre un suivi psychosocial, bref et rapide, dans le milieu de vie de la personne, selon une intensité adaptée à la situation.

Les services sont offerts dans un maximum de 24 à 48 heures et visent la mise en place d'un filet de sécurité, la prévention de la crise ou encore sa résorption. Des 275 usagères et usagers suivis au cours des 12 derniers mois, l'équipe ABC a permis d'éviter une admission sur une unité de soins dans 90 % des cas.

L'unité d'intervention brève (UIB)

L'UIB sera bientôt installée à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Elle aura pour mission d'offrir une réponse rapide et pertinente aux besoins psychiatriques urgents des adultes qui consultent à l'urgence pour des situations de crise en santé mentale et pour lesquelles un court séjour dans un milieu sécuritaire, offrant une surveillance 24h/24, est requis pour résorber la crise et permettre un retour dans le milieu de vie avec les services appropriés.

L'Unité d'intervention brève en psychiatrie (UIBP) est complémentaire à l'hospitalisation en psychiatrie. Elle est accessible 24h/24.

Hospitalisation psychiatrique à domicile (ou traitement intensif bref à domicile (TIBD))

L'hospitalisation psychiatrique à domicile, dont les services existent dans la région depuis déjà 15 ans, permet aux personnes présentant un épisode aigu découlant d'un trouble mental et nécessitant une hospitalisation de recevoir des soins à la maison de jour et de soir, 7 jours sur 7. Ce service offre à l'usagère ou à l'usager qui le souhaite la même qualité de soins qu'en milieu hospitalier, à hauteur de plusieurs visites par jour si nécessaire, en le maintenant dans son milieu de vie.

L'intervention au domicile de l'usagère ou de l'usager, qui se fait avec la supervision d'un ou une psychiatre, accroît les possibilités d'offrir du soutien aux proches et favorise le maintien de l'autonomie et des liens sociaux. Pour les 313 usagères et usagers suivis par les équipes TIBD au cours des 12 derniers mois, 48 % des interventions ont permis d'écourter une hospitalisation en cours, 34 % ont permis d'éviter le recours à l'urgence et 18 % ont permis d'éviter une admission dans une unité de soins.

Choisi comme établissement modèle pour la mise en place de cette mesure à l'échelle nationale, le CIUSSS de la Capitale-Nationale aura montré la voie à de nombreuses autres régions au Québec, qui ont depuis développé leurs propres équipes d'hospitalisation à domicile en santé mentale.

Citations :

« Ce modèle novateur d'intervention a déjà fait ses preuves à plusieurs endroits, dont ici, dans la Capitale-Nationale, où on a su innover et inspirer l'ensemble du réseau, notamment en matière d'hospitalisation à domicile. Je suis ravi que nous puissions aussi lancer les deux autres nouveaux services ici, au sein d'une communauté qui a grandement à cœur le mieux-être des personnes qui vivent des situations de détresse psychologique. Notre objectif est de recentrer les services sur les besoins précis de chaque personne, de manière adaptée à ses enjeux propres, et d'éviter de surcharger le milieu hospitalier en offrant d'autres recours possibles. Je suis persuadé qu'il s'agit d'un sérieux gain pour les gens de Québec en ce qui a trait à l'accès aux services en santé mentale. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Ces nouveaux services permettent notamment un suivi aux patients et patientes dans un environnement familier et une accessibilité aux soins mieux adaptée aux besoins. Je suis heureux que notre communauté puisse avoir accès à ces ressources, qui contribuent à rehausser la qualité de vie des usagers et usagères et celle de leurs proches. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La Ville de Québec a la réputation de prendre soin de son monde. Aujourd'hui, nous franchissons un pas de plus dans cette prise de conscience collective en plaçant l'humain au centre de nos intérêts. J'ai confiance qu'avec des interventions à échelle plus humaine et en prévention, nous nous assurerons de ne plus laisser personne derrière. Chaque cas est unique et nécessite une intervention particulière. Aujourd'hui, nous avons un exemple concret d'une société qui se mobilise derrière le mieux-être de ses citoyens et citoyennes. Cette précieuse collaboration avec le ministre responsable des Services sociaux est bénéfique pour les gens de la Capitale-Nationale et contribue à placer Québec comme une référence. »

Bruno Marchand, maire de Québec

Faits saillants :

Le déploiement des trois mesures est rendu possible grâce au financement de l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM). ABC : 703 440 $/an UIBP : 1 400 249 $/an TIBD : 1 997 918 $/an



SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Source : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146