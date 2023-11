Journée mondiale de la prématurité - PRÉMA-QUÉBEC RÉCLAME UNE EXPÉRIENCE UNIFORME POUR LES PARENTS DANS LES UNITÉS NÉONATALES DE LA PROVINCE

LONGUEUIL, QC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - En cette Journée mondiale de la prématurité, Préma-Québec salue la résilience des milliers de familles touchées par la prématurité chaque année. Plus particulièrement, celle des 12 000 parents qui se sont retrouvés au chevet de leur bébé hospitalisé dans les 12 derniers mois.

Mère au chevet de son bébé prématuré (Groupe CNW/Préma-Québec) Père avec son bébé prématuré (Groupe CNW/Préma-Québec)

Sans le savoir, ces mères et ces pères ont vécu des séjours bien différents. En effet, sans égard à la durée de l'hospitalisation et à la qualité des soins offerts aux nouveau-nés, l'expérience des parents varie beaucoup d'une unité néonatale à l'autre, tant du côté des soins intermédiaires que des soins intensifs.

Préma-Québec est un allié des 18 unités depuis déjà 20 ans, mais n'est pas moins préoccupé par cette situation qui persiste au fil des ans. « C'est triste de voir le minimum de commodités offertes aux parents qui passent des semaines, voire des mois, à l'unité, avec la pression d'être au chevet de leur bébé un maximum de temps », explique Ginette Mantha, fondatrice et directrice générale de l'organisme.

Par exemple :

Peu d'espaces de repos sont mis à la disposition des parents dans l'unité; parfois quelques chaises seulement.

Il n'y a pas de lieux sûrs et pratiques pour déposer leur manteau et leurs effets personnels avant d'aller s'asseoir à côté de l'isolette.

L'accès à un réfrigérateur et à un micro-ondes varie d'une unité à l'autre, obligeant les parents à sortir plus souvent et à débourser pour des repas à la cafétéria ou au restaurant.

Des services d'hébergement pour les parents ne sont pas toujours offerts à proximité des hôpitaux, ce qui complique leur quotidien et engendre des pertes de temps et d'argent considérables.

« Au nom des 6 000 bébés prématurés qui naissent chaque année, Préma-Québec réclame de meilleures conditions pour les parents dans les unités néonatales. Après tout, il est prouvé que leur présence significative au chevet du nourrisson assure un meilleur rétablissement et une diminution du temps d'hospitalisation de 30 % », ajoute madame Mantha.

L'organisme sollicite la collaboration des hôpitaux pour solutionner ces freins à la présence parentale et pour offrir aux bébés prématurés les meilleures chances de devenir grands, peu importe l'unité néonatale où ils sont soignés.

À propos de la Journée mondiale de la prématurité

Selon l'OMS, la prématurité touche un nouveau-né sur dix et les complications qui y sont liées constituent la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Le 17 novembre est reconnue mondialement comme une occasion de sensibiliser la population à cette réalité et de rendre hommage au combat des millions d'enfants nés trop tôt chaque an. D'un pays à l'autre, la couleur mauve unit les initiatives entourant cette journée. Au Canada, les personnes touchées sont invitées à porter le mauve et plusieurs monuments seront illuminés dans cette teinte en soirée, incluant le Stade olympique à Montréal.

À propos de Préma-Québec

Préma-Québec a pour mission d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés en offrant un appui éducatif, psychologique et financier à leurs parents. Créé en 2003, l'organisme a aidé plus de 45 000 familles depuis 20 ans et est soutenu par de nombreux médecins, infirmières et autres intervenants œuvrant en néonatologie. Il est le seul organisme au Québec qui vient en aide aux parents d'enfants nés prématurément.

SOURCE Préma-Québec

Renseignements: Alice Lemieux, conseillère aux communications, Préma-Québec, Cellulaire : 514 293-0379, Courriel : [email protected]