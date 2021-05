Nourrir l'esprit apprend aux enfants ce qu'est l'insécurité alimentaire au moyen d'une trousse de ressources amusantes à laquelle vous pouvez accéder facilement en ligne . La trousse de ressources comprend des activités de coloriage, de dessin, d'écriture d'histoires et de création de bandes dessinées qui peuvent être complétées à la maison ou en classe. Elle est conçue pour encourager des discussions adaptées à l'âge des enfants et elle comprend des renseignements utiles ainsi que des sujets de conversations pour les parents et les enseignants.

« La faim n'existe pas seulement dans les pays lointains. Elle est bien réelle ici, au Canada, et ceux qui en souffrent peuvent se sentir très vulnérables, surtout les enfants. Chez Repas-Partagé, nous comprenons à quel point cette conversation peut être difficile à engager avec des enfants. C'est pourquoi nous avons fait équipe avec Skip pour lancer Nourrir l'esprit et créer des activités intéressantes afin de faciliter le dialogue et de faire une vraie différence » affirme Derek Juno, vice-président directeur, Repas-Partagé.

Une fois qu'ils ont complété les activités, les enfants sont encouragés à envoyer leurs créations par courriel à l'adresse [email protected] ou par la poste. Pour chaque réponse reçue, Skip donnera cinq repas à des enfants dans le besoin par l'entremise de Repas-Partagé. De plus, Skip donne le coup d'envoi à la campagne avec un don de 25 000 $ à Repas-Partagé, ce qui permettra de fournir 25 000 repas à des jeunes dans le besoin.

« Nous reconnaissons que cette année a été difficile pour les Canadiens, surtout pour ceux qui ont des enfants », déclare Kevin Edwards, directeur général de Skip. « C'est important pour nous, avec nos racines canadiennes, de veiller à ce que nos communautés aient accès à de la nourriture saine et sécuritaire. Nous espérons que, par l'entremise de ce partenariat avec Repas-Partagé, nous pourrons éduquer et sensibiliser les Canadiens sur le problème de l'insécurité alimentaire au Canada. »

Les trousses de ressources ont déjà commencé à être distribuées dans les écoles partout au Canada dans le cadre de la campagne. Les parents peuvent visiter pages.mealshare.ca/nourrirlesprit pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour télécharger la trousse à compléter à la maison.

À propos de Repas-Partagé

Repas-Partagé a été fondé en juillet 2013 et œuvre dans tout le Canada. Repas-Partagé a mis sur pied un programme caritatif simple et innovateur pour les restaurants, « Achetez-en un, offrez-en un ». Lorsque les clients achètent un article de menu Repas-Partagé dans un restaurant participant, un repas simple et sain est donné à un jeune qui souffre de faim par l'entremise du réseau de partenaires de bienfaisance de Repas-Partagé. Repas-Partagé compte actuellement au-delà de 1 200 restaurants partenaires dans plus de 450 communautés canadiennes. À ce jour, Repas-Partagé a fourni plus de 4,2 millions de repas à des jeunes dans le besoin.

À propos de Skip

Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com , un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip relie des millions de clients à plus de 30 000 partenaires restaurateurs au Canada. Depuis le début de la pandémie, Skip travaille avec ses partenaires restaurateurs afin de les aider à faire face aux effets de la COVID-19. À ce jour, Skip a donné plus de 43 millions de dollars en remises sur les commissions et en soutien marketing à ses partenaires restaurateurs, tout en demeurant le moyen le plus abordable pour les clients de se faire livrer des plats au Canada. Nourrir l'esprit est une autre façon pour Skip de continuer à soutenir les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19, et même après.

SOURCE SkipTheDishes

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Skip, [email protected]; Repas-Partagé, Derek Juno - 604-376-8023 - [email protected]