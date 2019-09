Journée internationale des personnes ainées : Posons un regard sur l'apport considérable des personnes aînées sur notre société

À Montréal, l'exposition murale REGARDE-MOI Le grand dévoilement de l'exposition murale des Petits Frères se déroulera le 1 er octobre, à 11h, au coin de l'avenue du Mont-Royal Est et de la rue Saint-Hubert. L'objectif de cette action de street-art éphémère est de valoriser et de mettre en lumière celles et ceux qui subissent une forme d'exclusion et sont trop souvent oubliés, de rendre visibles les invisibles. En collaboration avec Thibault Carron, photographe, et Inside Out , projet d'art participatif et global initié par l'artiste français JR, Les Petits Frères souhaitent interpeller et sensibiliser le public à la situation des personnes aînées isolées.

À Trois-Rivières, lancement du projet pilote Voisin-Age

Les Petits Frères lancent le projet Voisin-Age, un projet novateur qui vise à prévenir l'isolement des personnes âgées en créant et en soutenant les liens de solidarité entre voisines et voisins. L'événement se déroulera le 30 septembre 2019, 10h, chez Les Petits Frères de Trois-Rivières, au 4805 boul. Chanoine-Moreau.

Réalisé en partenariat avec la Fondation Luc Maurice et en collaboration avec l'équipe du Laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie de l'Université de Trois-Rivières, Voisin-Age permettra d'établir des relations de proximité dans un esprit de solidarité, de respect et de bienveillance, afin de donner du sens à la vie d'un quartier.

Nous pouvons tous faire une différence dans la vie des personnes âgées isolées. Ne les oublions pas !

Plus de 640 000 Québécois sont âgés de 75 ou plus et près du tiers d'entre eux éprouvent un besoin criant de dignité et de relations dans leur vie. Chaque petit geste a le pouvoir d'illuminer leur existence. « La Journée internationale des personnes aînées est une occasion de leur faire savoir que nous sommes présents pour elles. J'invite la population à se joindre aux Petits Frères et à exprimer à son tour toute son affection et sa reconnaissance à une personne aînée qui lui est chère. », mentionne Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères.

À propos des Petits Frères

Grâce aux dons du public, 1 550 personnes âgées seules ont trouvé une famille auprès des Petits Frères en 2018-19. En action dans 11 régions du Québec et secondé plus de 2 000 bénévoles, l'organisme est le seul à accompagner les personnes aînées jusqu'à la fin de leur vie et ce, peu importe leur condition. Âgées en moyenne de 85 ans, elles sont accompagnées pendant quatre ans environ, mais cela peut aller jusqu'à plus de dix ans. La majorité d'entre elles vit dans la pauvreté et près du tiers souffre de troubles complexes de santé. Les Petits Frères effectuent, en moyenne, 15 000 visites par année et offre plusieurs activités, selon les souhaits et les capacités de chacun. Pour faire un don ou devenir bénévole : petitsfreres.ca ou 1 866 627-8653. Les Petits Frères sont agréés par le Programme de normes d'Imagine Canada attestant la qualité, l'efficience et la transparence de l'organisme.

