Journée internationale des personnes aînées - Dévoilement du bilan de mi-parcours du Plan d'action municipal pour les personnes aînées 2018-2020

Cette journée est aussi l'occasion de dévoiler le bilan de mi-parcours du Plan d'action municipal pour les personnes aînées 2018-2020. Ce plan d'action résulte d'une consultation publique menée auprès des personnes aînées et des organismes qui desservent cette population. Une quarantaine d'actions ont depuis été déployées sous l'un ou l'autre des axes suivants: Une ville et des quartiers à échelle humaine ; Pour plus de cohésion sociale ; Des personnes aînées engagées dans leur communauté ; Les personnes aînées au cœur de nos partenariats.

« Les personnes aînées jouent un rôle crucial dans le développement de nos communautés. Cette contribution mérite d'être soulignée dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées. Nous en profitons également pour réitérer nos engagements pour mettre rapidement en place des actions efficaces et cohérentes, et ce, avec la collaboration des partenaires du milieu », a déclaré Nathalie Goulet.

Des aménagements inclusifs

Parmi les réalisations municipales, notons le réaménagement de sept parcs et espaces publics selon les principes de l'accessibilité universelle pour les personnes aînées. La Ville de Montréal a ainsi réaménagé les sentiers du Jardin de Chine et du parc Maisonneuve, ainsi que l'entrée au parc du Mont-Royal via l'avenue Cedar et le chemin de la Côte-des-Neiges, où l'on propose un parcours sans escalier, avec placette et lieux de répit. Le réaménagement du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, a été réalisé avec la participation des personnes aînées. Le nouvel aménagement inclut notamment des trottoirs élargis, des signaux sonores et des espaces de rencontre.

Par ailleurs, 11 installations culturelles ont intégré ou planifient des aménagements d'accessibilité universelle. Le Théâtre Outremont, par exemple, s'est doté d'un système à l'audition et le MEM (autrefois le Centre d'histoire de Montréal) sera doté d'infrastructures et d'une programmation adaptées aux besoins des personnes aînées. Le réseau des bibliothèques de Montréal propose de son côté des documents en gros caractères ou en version audio, des jeux de société adaptés, en plus d'offrir la livraison à domicile des prêts par le biais de son service de Biblio-courrier.

De nombreuses actions à venir

Le Service de police de la Ville de Montréal est en train de mettre en place un processus d'intervention concertée, afin de mieux intervenir dans les cas de maltraitance auprès des personnes aînées. Une version municipale du Programme d'adaptation de domicile est en cours d'élaboration. Une trentaine de projets d'installation de mobilier urbain universellement accessible et d'infrastructures extérieures pour les personnes aînées sont à l'étape de planification.

« Nous travaillons fort pour faire de Montréal une ville réellement inclusive et où la population aînée peut se déplacer dans l'espace public en toute sécurité, selon son rythme, et se divertir dans des installations de son choix. Et nous continuerons à mettre tous les efforts qui s'imposent pour rendre possible la pleine participation des personnes aînées à la vie sociale, culturelle et économique montréalaise », a conclu la mairesse, Valérie Plante.

Le bilan de mi-parcours du Plan d'action pour les personnes aînées 2018-2020 est disponible au realisonsmtl.ca/aines .

