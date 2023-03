JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES : POUR UNE PRÉSENCE ACCRUE DES FEMMES DANS LE MANUFACTURIER

MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) souligne l'apport des femmes au secteur manufacturier et l'importance de développer des initiatives visant à assurer une présence féminine accrue dans le manufacturier.

« Lorsque j'ai été nommée à la tête de MEQ, j'étais la première femme à occuper ce poste en plus de 100 ans d'histoire. Je me suis ainsi donné le mandat de déployer des initiatives visant à attirer davantage de femmes dans le secteur manufacturier qui est à prédominance masculine. Il faut également intéresser les femmes aux multiples possibilités de carrière dans le manufacturier. En parallèle, on doit mieux soutenir celles qui souhaitent accéder à des postes de haute direction », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Plus de femmes dans le secteur manufacturier

Le nombre de femmes travaillant dans le secteur manufacturier québécois est passé de 137 000 sur 487 200 personnes en 2021 à 152 400 sur 502 300 personnes en 2022, le plus haut niveau depuis 2007.

Ainsi, en 2022, près de 30,3 % des travailleurs du secteur manufacturier sont des femmes. Il faut donc poursuivre les efforts en ce sens et continuer de mobiliser les entreprises afin que plus de femmes soient représentées dans les emplois manufacturiers.

Attirer et retenir les femmes dans les entreprises manufacturières

D'ailleurs, dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, alors que près de 30 000 postes sont vacants dans le secteur manufacturier québécois, MEQ souhaite appuyer les entreprises à atténuer les impacts de ce manque de travailleurs afin d'y inclure davantage de femmes et augmenter le taux de rétention de la main-d'œuvre féminine au sein des organisations.

C'est pourquoi l'Association a lancé le projet Inclusion Femmes qui vise à favoriser l'attraction, le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre féminine dans le secteur manufacturier. MEQ offre ainsi un accompagnement personnalisé aux entreprises pour leur permettre d'entamer le développement d'une stratégie de diversité et d'inclusion, les former et les soutenir dans la mise en place d'outils favorisant l'intégration et l'essor des femmes au sein du secteur manufacturier.

« Continuons de faire évoluer les mentalités et d'inciter davantage les femmes à s'investir dans le secteur manufacturier innovant et dynamique que nous avons au Québec. Il faut mieux leur faire découvrir les multiples possibilités de carrière stimulantes au sein de nos entreprises. Il faut également encourager les jeunes femmes à poursuivre des carrières dans le domaine des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques. Poursuivons ensemble les efforts afin d'augmenter la représentation des femmes dans le secteur manufacturier québécois », a conclu Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

